Эшли Косак проработала в SpaceX около 4 лет – сначала стажеркой, а затем стала инженером. Женщина заявляет, что корпоративная культура SpaceX находится в "столь ужасном и нефункциональном состоянии", что единственным выходом из ситуации было увольнение .

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SpaceX обвинили в сексизме

Это не первый случай, когда SpaceX обвиняют в харасменте на рабочем месте. Так, издание CNBC обратилось за комментарием к Джулии Кроули-Фаренге, которая также якобы испытывала сексуальные домогательства в компании Маска в 2020 году. По ее словам, судебный иск с тех пор "был урегулирован".

Я знаю, что SpaceX пытается стать лучше. Надеюсь, не только женщины поймут, насколько распространена проблема (харасмент – ред. 24 канал). Мы должны продолжить попытки привлечь виновных к ответственности,

– заявила Эшли Косак в интервью CNBC.

Женщина настаивает, что во время стажировки в 2018 году в SpaceX другой стажер сексуально домогался ее в помещении компании. Она сообщила об инциденте двум коллегам, в том числе своему руководителю, однако "вопрос не был передан в отдел кадров", и она продолжила работать в такой атмосфере.

В течение следующих двух лет, по словам женщины, "большое количество мужчин" на работе проявляли к ней сексуализированное поведение . Однажды коллега мужского пола провел рукой от ее талии до груди, и она снова сообщила о случае руководство.

В этот раз женщину все же пригласили в отдел кадров. "Однако ничего не изменилось. Тот мужчина остался в команде , где я работала", – рассказывает Косак.

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В своем эссе экс-работница вспомнила еще о ряде подобных инцидентов, в частности, когда коллеги звонили ей в 4 утра , чтобы "пригласить на свидание", писали ей интимные сообщения в личных аккаунтах соцсетей и тому подобное.

Перед тем как покинуть компанию, Косак встретилась с исполнительным директором SpaceX Гвен Шотуэлл, а также с руководителем отдела кадров. "Они заверили, что никогда не слышали о моем опыте харасмента, и сказали, что топ-менеджмент не участвует в обсуждениях таких вопросов в своих отделах", – подчеркнула Косак.