Об этом рассказала управляющая партнер международного рекрутингового агентства CNA International IT Влада Лященко на конференции 20 декабря.

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Как изменились зарплаты IT-специалистов

Эксперт заявила, что с начала года зарплата специалистов уровня junior выросла на 20 – 25% , а вот у senior – на 30 – 40% . К примеру, если senior-специалист в начале года получал 8 тысяч долларов в месяц, то в декабре может зарабатывать от 12 до 14 тысяч.

Лященко отметила, что в 2021 году на рынке IT было очень сложно найти специалиста, владеющего нужными навыками и имеющего "адекватные зарплатные ожидания".

Наиболее востребованными стали, в частности, IT-рекрутеры – количество вакансий на эту позицию за год выросло в 9,5 раза . Также существенный дефицит зафиксирован среди DevOps-инженеров и frontend-разработчиков.

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