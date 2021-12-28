Как изменилась стоимость крупнейших компаний мира в 2021 году: красноречивая инфографика

В 2021 году Apple и Microsoft вплотную приблизились к рыночной капитализации в 3 триллиона долларов. Тем временем Tesla и Meta впервые пересекли черту в 1 триллион долларов.

Все 6 крупнейших компаний мира являются представителями IT-сферы и стоят более 1 триллиона долларов. О том, как изменилась рыночная капитализация компаний-гигантов за год – читайте дальше.

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Apple (+30%)

2,2 триллиона долларов2,9 триллиона долларов

В 2021 году акции Apple выросли на 30%, прибавив 659,8 миллиарда долларов к рыночной капитализации. Пока что Apple остается самой дорогой компанией мира, опережая Microsoft на около 400 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация Apple / Фото Getty Images

Microsoft (+50%)

1,7 триллиона долларов2,5 триллиона долларов

Эксперты прогнозируют, что Microsoft сможет опередить Apple и стать первой компанией с рыночной капитализацией в более 3 триллионов долларов уже в первой половине 2022 года.

Рыночная капитализация Microsoft / Фото Unsplash

Alphabet (+65%)

1,2 триллиона долларов2 триллиона долларов

Материнская компания Google достигла отметки в 2 триллиона долларов в начале ноября, менее чем через 2 года после первого подобного успеха, а именно 1 триллиона долларов в январе 2020 года. Акции Alphabet выросли на 65%, а доходы от рекламы – на 43%, что превзошло все прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Alphabet / Фото Getty Images

Amazon (+6%)

1,6 триллиона долларов1,7 триллиона долларов

Акции Amazon в этом году были очень нестабильны: летом они поднялись на 17%, а затем остановились на скромном приросте в 6%. Вместе с тем компания сообщила о выручке в размере 110,8 миллиарда долларов за прошлый квартал.

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В последние месяцы года доходы Amazon Web Services, рекламы и подписки на Prime впервые превысили розничные продажи ритейлера.

Рыночная капитализация Amazon / Фото Getty Images

Tesla (+58%)

677,4 миллиарда долларов1,1 триллиона долларов

Акции Tesla поднялись на 46% по результатам 2021 года, компания впервые пересекла отметку рыночной капитализации в 1 триллион долларов, а Илон Маск уверенно закрепил звание самого богатого человека мира.

Рыночная капитализация Tesla / Фото 24 канал

Meta (+20%)

778,2 миллиарда долларов932,6 миллиарда долларов

В 2021 году Meta (ранее – Facebook) впервые вошла в клуб компаний стоимостью 1 триллион долларов, однако в конце года понесла потери рыночной капитализации. Это было вызвано, в частности, громким скандалом после обнародования The Facebook Files. Вместе с тем Meta сконцентрировалась на совершенствовании своей функции Reels, которая является прямым конкурентом TikTok.

Рыночная капитализация Meta / Фото Getty Images

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