Как изменилась стоимость крупнейших компаний мира в 2021 году: красноречивая инфографика
Источник:CNBC
В 2021 году Apple и Microsoft вплотную приблизились к рыночной капитализации в 3 триллиона долларов. Тем временем Tesla и Meta впервые пересекли черту в 1 триллион долларов.
Все 6 крупнейших компаний мира являются представителями IT-сферы и стоят более 1 триллиона долларов. О том, как изменилась рыночная капитализация компаний-гигантов за год – читайте дальше.
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Apple (+30%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 2,2 триллиона долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 2,9 триллиона долларов
В 2021 году акции Apple выросли на 30%, прибавив 659,8 миллиарда долларов к рыночной капитализации. Пока что Apple остается самой дорогой компанией мира, опережая Microsoft на около 400 миллиардов долларов.
Рыночная капитализация Apple / Фото Getty Images
Microsoft (+50%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 1,7 триллиона долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 2,5 триллиона долларов
Эксперты прогнозируют, что Microsoft сможет опередить Apple и стать первой компанией с рыночной капитализацией в более 3 триллионов долларов уже в первой половине 2022 года.
Рыночная капитализация Microsoft / Фото Unsplash
Alphabet (+65%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 1,2 триллиона долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 2 триллиона долларов
Материнская компания Google достигла отметки в 2 триллиона долларов в начале ноября, менее чем через 2 года после первого подобного успеха, а именно 1 триллиона долларов в январе 2020 года. Акции Alphabet выросли на 65%, а доходы от рекламы – на 43%, что превзошло все прогнозы аналитиков.
Рыночная капитализация Alphabet / Фото Getty Images
Amazon (+6%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 1,6 триллиона долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 1,7 триллиона долларов
Акции Amazon в этом году были очень нестабильны: летом они поднялись на 17%, а затем остановились на скромном приросте в 6%. Вместе с тем компания сообщила о выручке в размере 110,8 миллиарда долларов за прошлый квартал.
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В последние месяцы года доходы Amazon Web Services, рекламы и подписки на Prime впервые превысили розничные продажи ритейлера.
Рыночная капитализация Amazon / Фото Getty Images
Tesla (+58%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 677,4 миллиарда долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 1,1 триллиона долларов
Акции Tesla поднялись на 46% по результатам 2021 года, компания впервые пересекла отметку рыночной капитализации в 1 триллион долларов, а Илон Маск уверенно закрепил звание самого богатого человека мира.
Рыночная капитализация Tesla / Фото 24 канал
Meta (+20%)Рыночная капитализация в начале 2021 года: 778,2 миллиарда долларов
Рыночная капитализация в декабре 2021 года: 932,6 миллиарда долларов
В 2021 году Meta (ранее – Facebook) впервые вошла в клуб компаний стоимостью 1 триллион долларов, однако в конце года понесла потери рыночной капитализации. Это было вызвано, в частности, громким скандалом после обнародования The Facebook Files. Вместе с тем Meta сконцентрировалась на совершенствовании своей функции Reels, которая является прямым конкурентом TikTok.
Рыночная капитализация Meta / Фото Getty Images