Изменения не связаны с негативными новостями вокруг компании, – Цукерберг о ребрендинге Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг мечтает о том, чтобы его компанию перестали воспринимать исключительно как социальную сеть. Миллиардер решил объединить все достояния, в частности Instagram, WhatsApp и Oculus, в единую метавселенную, откуда и появилось новое название Meta и логотип в виде кривого знака бесконечности.

Цукерберг прокомментировал ребрендинг и подчеркнул, что изменения никоим образом не связаны с негативными новостями, которые в последние месяцы существенно ударили по имиджу компании. О том, почему Facebook теперь Meta, миллиардер рассказал изданию The Verge.

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Почему компания Facebook сменила название на Meta

Марк Цукерберг отметил, что Facebook – это не только соцсеть. В компании разрабатывают технологии, которые помогают людям общаться, и бренд Meta полностью отвечает всем направлениям деятельности команды.

Изменения не связаны с негативными новостями вокруг компании. В 2014 году мы купили Instagram и WhatsApp и стали большой семьей приложений. Назвать компанию в честь одной из сетей было неловко. И мне было странно убрать название Facebook, ведь это иконическая платформа. Но сейчас мы на следующем этапе развития и готовы меняться,

– подчеркнул Цукерберг.

Миллиардер отмечает, что его команда не убегает от проблем, а "мчится к чему-то новому". Цукерберг свято верит в идею метавселенной, и такое видение будущего стимулирует компанию двигаться вперед.

Впрочем, основатель Meta убежден, что метавселенная появится не раньше второй половины этого десятилетия. Для этого необходимо сделать еще множество фундаментальных вещей.

Планы и конкуренция

Цукерберг рассказал, что в ближайшие 1 – 3 года его команда будет прежде всего фокусироваться на развитии платформ Facebook и Instagram. В настоящее время увеличивается конкуренция со стороны TikTok и iMessage, а также продолжаются технологические гонки с YouTube и Snapchat.

Последние пять лет были школой для меня и компании. Было много проблем, и мы их решали. Нам пришлось придумывать сверхсложные алгоритмы, чтобы выявлять опасный контент, и я очень горжусь тем, чего нам удалось достичь,

– добавил Цукерберг.

Meta объединила все приобретенные и разработанные инновации в отраслях AR и VR в структуру Reality Labs. Там уже работает около 10 тысяч специалистов – почти 20% всех работников компании.