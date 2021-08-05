Изменения на рынке авто: прогнозы и цели производителей на ближайшие 10 лет

Автогиганты, в частности General Motors, Ford и Stellantis (Jeep), прогнозируют, что к 2030 году от 40 до 50% их продаж будут составлять электромобили. Эксперты говорят, что такие цели для автопроизводителей могут объявить и власти США.

Мелкие автомобильные компании также могут заявить о своей "электрификации". Это обусловлено прежде всего постепенным ростом спроса потребителей на электрокары и более жесткими требованиями к владельцам авто на топливных двигателях.

Читайте также Черная пятница отменяется: новые проблемы с поставками товаров из-за наводнений

Новый автотренд

Переход к более массовому производству электромобилей может стоить индустрии около 330 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. Однако эти расходы со временем окупятся, по меньшей мере на рынке США, поскольку федеральные и местные власти страны делают все возможное, чтобы развивать спрос на электрокары среди потребителей.

Так, федеральные законодатели сегодня выделяют до 7,5 миллиарда долларов на штаты с целью развития соответствующей инфраструктуры, в частности зарядных станций, парковочных мест и расширения возможностей оплаты услуг для владельцев электромобилей.

Правительство США активно развивает инфраструктуру для электромобилей / Фото Unsplash

Кроме этого, Белый дом может объявить обязательное повышение цен на дизель и бензин в размере 3,7% на следующие два года. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в правительстве.

К слову, все больше автопроизводителей начинают создавать собственные модели авто на электродвигателях:

Ford начал продавать внедорожник Mustang Mach-E и презентовал новую модель пикапа Lightning F-150;

Rivian Automotive LLC начала продажи модели R1T;

Volkswagen AG разработала внедорожник ID.4;

Lucid Group выпустит первую массовую партию седанов модели Air до конца 2020 года и так далее.

На тему Новый конкурент Tesla: Lucid Motors вышли на биржу с огромной капитализацией

Добавим, что если в прошлом году лишь 22% владельцев авто на топливных двигателях в США были готовы пересесть на электрокар, то свежий опрос 2021 года показал повышение этого показателя до 37%.