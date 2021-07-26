В частности несколько компаний, которые выпускают продукцию для таких мировых гигантов как Nike и Adidas, сообщили о приостановке работы фабрик во Вьетнаме, что обусловлено новыми ограничениями властей страны в контексте противодействия стремительному распространению COVID-19.

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Вакцинация во Вьетнаме проходит очень медленно, и ожидаются новые остановки производственных предприятий, что будет иметь значительные последствия для других стран,

– заявила Дебора Элмс, исполнительный директор Азиатского торгового центра в Сингапуре.

Временное прекращение производства происходит в критический для торговых гигантов период, когда производственные линии традиционно готовятся к активизации покупок в США и Европе в последнем квартале года.

Потребители почувствуют дефицит товаров в конце года

Более 90% из 800 групп производителей кожаной обуви и сумок во Вьетнаме приостановили деятельность. Большинство фабрик, которые поставляют продукцию для Nike и Adidas также временно остановили производство.

Задержки могут означать, что обувь, костюмы, толстовки и другая одежда не появятся на прилавках универмагов до Дня благодарения в США (25 ноября), традиционного начала сезона праздничных покупок,

– говорит Майкл Ласкау, основатель вьетнамской компании-посредника Paradigm Shift.

На производство обуви для указанных компаний приходится около 80% вьетнамского экспорта обуви. В целом к ​​производству продукции для Nike и Adidas во Вьетнаме привлечено не менее 500 тысяч работников, что составляет почти половину всей рабочей силы обувной промышленности страны.

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Реакция Nike и Adidas

Здоровье и безопасность членов нашей команды, а также поставщиков, остается нашим основным приоритетом,

– прокомментировали ситуацию в Nike.

Adidas пока не комментирует возможное уменьшение поставок ссылаясь на "период тишины", который компании выдерживают перед тем, как отчитываться о доходах. Финансовые показатели компания планирует подать 5 августа.

Новая волна COVID-19 в Азии ударила не только по производителям обуви и одежды

Следует отметить, что новый виток коронакризиса в азиатском регионе ударил не только по производителям обуви и одежды.