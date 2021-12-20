Издание Yahoo Finance назвало лучшую и худшую компании 2021 года

Издание Yahoo Finance провело опрос среди 1 541 читателя, чтобы определить лучшую и худшую компании 2021 года. При этом учитывались последние рыночные показатели и достижения корпораций.

Лучшей компанией 2021 года признана Microsoft, капитализация которой превысила 2 триллиона долларов, а стоимость акций выросла на 53%. Худшей стала Meta (ранее – Facebook).

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Подробности рейтинга

В целом, худшей Meta считают 8% опрошенных. Это на 50% больше, чем показатель предпоследней компании в рейтинге – китайской Alibaba.

Респонденты обвинили компанию Цукерберга в цензуре, распространении дезинформации, а также в "развитии ультраправого экстремизма" и "подрыве демократии по всему миру".

При этом 30% опрошенных уверены, что Meta все еще может исправить ситуацию, если публично извинится и пожертвует значительную часть своего дохода на благотворительность.

Негативный имидж Meta вызван публикацией The Facebook Files

Некоторые опрошенные считают ребрендинг Meta циничной попыткой сместить фокус с проблем Facebook, другие назвали это новым шансом пойти в правильном направлении.

Интересно, что кроме Meta и Alibaba в список худших компаний 2021 года попали: