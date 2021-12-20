Издание Yahoo Finance назвало лучшую и худшую компании 2021 года
Источник:Yahoo Finance
Издание Yahoo Finance провело опрос среди 1 541 читателя, чтобы определить лучшую и худшую компании 2021 года. При этом учитывались последние рыночные показатели и достижения корпораций.
Лучшей компанией 2021 года признана Microsoft, капитализация которой превысила 2 триллиона долларов, а стоимость акций выросла на 53%. Худшей стала Meta (ранее – Facebook).
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Подробности рейтинга
В целом, худшей Meta считают 8% опрошенных. Это на 50% больше, чем показатель предпоследней компании в рейтинге – китайской Alibaba.
Респонденты обвинили компанию Цукерберга в цензуре, распространении дезинформации, а также в "развитии ультраправого экстремизма" и "подрыве демократии по всему миру".
При этом 30% опрошенных уверены, что Meta все еще может исправить ситуацию, если публично извинится и пожертвует значительную часть своего дохода на благотворительность.Обратите внимание! Негативный имидж Meta вызван публикацией The Facebook Files.
Некоторые опрошенные считают ребрендинг Meta циничной попыткой сместить фокус с проблем Facebook, другие назвали это новым шансом пойти в правильном направлении.
Интересно, что кроме Meta и Alibaba в список худших компаний 2021 года попали:
- Tesla – из-за отсрочки выпуска отдельных продуктов, скандалов, связанных с сексуальными домогательствами на предприятиях Маска и культом личности миллиардера-владельца.
- Robinhood – из-за ограничения доступа к покупке некоторых акций частным инвесторам.