Издание Forbes Ukraine объявило предпринимателя года: кто победил в номинации

Издание Forbes Ukraine назвало предпринимателем года основателя и CEO производителя охранных систем Ajax Александра Конотопского. Награждение состоялось 10 февраля в Киеве на закрытом мероприятии.

На главную премию номинировали 8 кандидатов. Победителя выбрала команда жюри из 7 экспертов.

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Номинанты на премию от Forbes Ukraine

За звание предпринимателя года также соревновались:

Екатерина Костерева, Terrasoft;

Олег Гороховский, monobank;

Макс Поляков, FireFly;

Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, "Новая почта";

Влад Яценко, Revolut;

Владислав и Ирина Чечоткины, Rozetka;

Филя Жебровская, "Фармак".

Что известно о бизнесе победителя главной номинации Ajax Systems – международная технологическая компания, разрабатывающая проводные и беспроводные системы безопасности, имеет собственное производство полного цикла. Основанная в 2011 году, главный офис и производственные мощности расположены в Киеве.

Кроме основной номинации, Forbes Ukraine определило победителей и в других категориях:

"Стратегическое мышление" – Александр Конотопский, Ajax;

"Безупречная репутация" – Томаш Фиал, Dragon Capital;

"Читательские симпатии" – Олег Гороховский, monobank;

"Женское лидерство" – Екатерина Костерева, Terrasoft;

"Новые горизонты" – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, "Новая почта".

Добавим, что участниками конкурса стали украинцы или иностранцы, ведущие бизнес в Украине с годовым оборотом и/или оценкой бизнеса от 50 миллионов долларов, которые имеют в нем долю не менее 25% и принимают непосредственное участие в управлении компанией, принимают в ней ключевые решения.