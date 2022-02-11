На главную премию номинировали 8 кандидатов. Победителя выбрала команда жюри из 7 экспертов.
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Номинанты на премию от Forbes Ukraine
За звание предпринимателя года также соревновались:
- Екатерина Костерева, Terrasoft;
- Олег Гороховский, monobank;
- Макс Поляков, FireFly;
- Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, "Новая почта";
- Влад Яценко, Revolut;
- Владислав и Ирина Чечоткины, Rozetka;
- Филя Жебровская, "Фармак".
Что известно о бизнесе победителя главной номинацииAjax Systems – международная технологическая компания, разрабатывающая проводные и беспроводные системы безопасности, имеет собственное производство полного цикла. Основанная в 2011 году, главный офис и производственные мощности расположены в Киеве.
Кроме основной номинации, Forbes Ukraine определило победителей и в других категориях:
- "Стратегическое мышление" – Александр Конотопский, Ajax;
- "Безупречная репутация" – Томаш Фиал, Dragon Capital;
- "Читательские симпатии" – Олег Гороховский, monobank;
- "Женское лидерство" – Екатерина Костерева, Terrasoft;
- "Новые горизонты" – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, "Новая почта".
Добавим, что участниками конкурса стали украинцы или иностранцы, ведущие бизнес в Украине с годовым оборотом и/или оценкой бизнеса от 50 миллионов долларов, которые имеют в нем долю не менее 25% и принимают непосредственное участие в управлении компанией, принимают в ней ключевые решения.