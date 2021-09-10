Избежать мошенничества: в Украине начнут блокировать сайты непроверенных онлайн-продавцов

В Украине планируют изменить правила работы интернет-магазинов. Владельцев заставят публиковать информацию о себе и предлагаемых товарах, а проверенные онлайн-платформы будут маркировать специальной пометкой.

Если онлайн-продавец откажется публиковать информацию о своей деятельности, то его ресурс заблокируют. Для этого Минэкономики подготовило целых два законопроекта.

На тему Обманули более 200 украинцев: киберполиция разоблачила интернет-магазины, что продавали подделки

Что изменится для онлайн-продавцов

Новые изменения планируют внести в законы "Об электронной коммерции" и "О защите прав потребителей". Законопроекты призваны ввести действенные механизмы регулирования электронной коммерции.

Регулирование электронной коммерции – требование современности. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца вызывает незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за отсутствия регистрации продавцов как предпринимателей,

– отмечает заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Предприниматели, осуществляющие продажи с помощью онлайн-площадок и других электронных ресурсов, будут вынуждены размещать исчерпывающую информацию о себе, как предприятии, и перечень информации о продукции.

Также планируется создание платформы "Е-покупатель", которая позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпотребслужбой "Проверенный продавец".

Обратите внимание Бизнес будут проверять в сопровождении полиции: Минэкономики обнародовало новый законопроект

Кроме этого, Госпотребслужба будет просить провайдеров блокировать интернет-магазины, которые ведут нечестную торговлю, обманывают покупателей и не предоставляют информацию о себе. Какую именно информацию продавцы будут вынуждены публиковать на своих ресурсах – пока не известно. Сейчас проекты законов находятся на рассмотрении Кабинета министров Украины.