Согласно опросу TINYpulse, около 86% людей, которые работают из дома, испытывали эмоциональное выгорание, когда среди работников офисов этот показатель составляет на 17% меньше – всего 69%. Лаура Пендерграсс, консультантка компаний Fortune 500, рассказывает, как избежать эмоционального выгорания, работая из дома.

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Стресс от пандемии и выгорание не являются новыми явлениями в обществе, однако сегодня люди чувствуют их по-другому. С развитием кампаний вакцинации и уменьшением случаев заболеваний в начале июня, множество людей готовились к возвращению к нормальной жизни – планировали отпуска и очную работу в команде. Однако новый штамм "Дельта" в очередной раз перечеркнул все подобные перспективы.

Люди были уставшие и растерянные в начале карантина, однако сейчас чувствуют себя еще более подавленно, ведь понимают, что даже через 18 месяцев мир до сих пор "не стал на рельсы",

– отмечает Пендерграсс.

Эксперт делится своими лучшими советами, как избежать и бороться с эмоциональным выгоранием во время дистанционной работы.

Найдите время для разрядки

Пандемия COVID-19 на самом деле не привела к появлению большего количества свободного времени. Исследование NordVPN показывает, что работники дистанционки дополнительно тратят на работу около 2,5 часов в день, если сравнивать с их графиком до начала карантина.

Поэтому работникам следует выключать экраны компьютеров и заниматься искусством, любимым делом или гулять по меньшей мере один час в день.

Если работать 18 месяцев дома, то работа может проникнуть во все сферы вашей жизни. Перерывы помогают настроить баланс между профессиональной и личной жизнью. Экспериментируйте с различными видами перерывов, чтобы стимулировать свой мозг,

– советует эксперт.

Найдите время на прогулку / Фото Unsplash

Перепишите список дел

Из-за страха потерять работу и оказаться в сложном финансовом положении во время пандемии, люди готовы нагружать себя бесконечными списками задач. Однако, по мнению Пендерграсс, стоит пересмотреть этот список и установить цели, которых физически можно достичь за день, а максимум – неделю.

Составление списков помогает ориентироваться во всем хаосе жизни, утоляет тревогу и восстанавливает чувство цели. Однако если ваша цель – заняться многомесячным проектом, это не даст никакого положительного психологического подкрепления,

– объясняет эксперт.

Ориентируйтесь на краткосрочные цели / Фото Unsplash

Найдите новое

Эмоциональное выгорание возникает не только от перегрузки, но и от повторяемости и монотонности. Работники могут чувствовать, что они не делают ничего действительно важного, что нет четкой финишной линии, которую они могли бы пересечь.

Лаура Пендерграсс советует задуматься над тем, что нового они могут привнести в свою рутинную жизнь. Необходимо спросить себя, как можно по-другому применить собственные навыки, чтобы восстановить чувство свободы и интереса, даже в пределах старой работы.

Очень важно найти новую надежду. Ваша работа имеет значение!

– отмечает Пендерграсс.

Ищите новые возможности / Фото Unsplash