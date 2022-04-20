Из-за войны ROZETKA сменила название бренда на сайте

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер ROZETKA заменил название бренда на своем сайте. Вместо традиционного баннера там разместили слово "сміливість".

Таким образом компания присоединилась к коммуникационной платформе #BRAVEUKRAINE. В рамках этого проекта ROZETKA будет рассказывать о сотрудниках, которые продолжают работать во время войны.

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Как ROZETKA работает в условиях войны

С начала полномасштабного российского вторжения курьеры ROZETKA доставляют жизненно необходимые заказы под обстрелами и взрывами. На складах были созданы бомбоубежища для работников, оказавшихся в тупике из-за осады российских войск.

Иногда сотрудники точек выдачи сами относили тяжелые заказы старикам. Они работали по ночам и спасали товар от мародеров.

ROZETKA будет рассказывать о своих работниках

В то же время в ROZETKA разными способами помогают украинской армии, а 153 работника компании вступили в ряды ВСУ.

Как отметил соучредитель компании Владислав Чечеткин, самая большая смелость – защищать страну на фронте. Впрочем, оформлять, грузить, перевозить и выдавать заказы в условиях войны – также требует немалой отваги. "Все это – о наших работниках, о которых мы хотим рассказать", – подчеркнул он.

По словам Чечеткина, тяжелее всего после 24 февраля было даже не осознание того, что бизнес, который строили годами, уничтожается за считанные недели. А то, что не удалось в полном составе сохранить свою команду. К счастью, сейчас уже есть возможность постепенно возвращать людей к работе.

Где уже удалось возобновить выдачу товаров

По состоянию на 20 апреля компания смогла возобновить работу 118 точек выдачи товаров в 48 городах. До войны таких было 270. Говорится, в частности, о Харьков, Чернигов и Сумы. В ближайшее время запланированы и открытия в регионах Киевщины, которые больше всего пострадали от боевых действий.

Пункты работают с 10:00 до 18:00, в зависимости от зоны военных действий. Доставка заказов на точки выдачи является бесплатной.

При этом, онлайн-ритейлер вернул собственную доставку в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, а также доставку во все отделения Новой почты и Укрпочты, которые работают. 12 апреля вновь открыл свои двери для клиентов и флагман бренда – крупнейший магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве.