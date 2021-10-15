Когда LinkedIn в 2014 году заработал в Китае, было согласовано соблюдать требования китайского правительства. Сегодня же компания Microsoft заявила, что столкнулась "с гораздо сложной рабочей средой и более жесткими нормативными требованиями ".

Интересно Никаких пробок и безопасные улицы: как технологии улучшают жизнь городов, – мнение эксперта

Зато в конце 2021 года для китайцев запустят сервис InJobs. Его создали специально для Китая. Там будут такие же функции, как в LinkedIn, однако, без новостной ленты , а также возможности распространять информацию и публиковать материалы.

Как объяснил ситуацию старший вице-президент LinkedIn Мохак Шрофф

Наша новая стратегия для Китая – сосредоточить свое внимание на том, чтобы помочь китайским профессионалам найти работу в Китае, а китайским компаниям –найти хороших кандидатов,

– поделился он.

Мохак Шрофф также дополнил, что не прекратят работу с китайскими учреждениями, ведь хотят помочь им создать лучшие экономические возможности.