Через сообщение стоимостью 26 миллиардов долларов Китай заставил бизнесмена "залечь на дно"

Правительство Китая недавно вызвало миллиардера Ван Сина с Meituan на встречу и предупредило его, чтобы он уменьшил свою активность. Эта "красная карточка" от правительства Китая была показана, после того, как основатель третьей по величине технологической корпорации Китая в прошлом месяце опубликовал противоречивое стихотворение, которое потрясло рынки и вызвалj фурор в социальных сетях.

По данным анонимных источников, чиновники из китайского правительства предупредили Ван Сина, чтобы он воздержался от привлечения внимания к собственной персоне, по крайней мере, временно.

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Миллиардеру сказали "залечь на дно"

Как сообщает Bloomberg, китайские чиновники вместе с тем воздержались от более жестких мер относительно Ван Сина, поскольку не хотели создавать впечатление, что каждый незначительный проступок может привести к тяжелым последствиям.

Что известно о Ван Сине и его сообщение Ван Син – китайский бизнесмен-миллиардер и генеральный директор компании Meituan-Dianping. По состоянию на 18 июня Forbes оценивает его собственный капитал в 23,4 миллиарда долларов. Рыночная стоимость основанной в 2010 году компании Meituan Dianping, работающей в сфере доставки и IT Software & Services, составляет почти 79 миллиардов долларов.

Краткое сообщение с частью стихотворения опубликованного Ван Син 10 мая 2021 было посвящено печально известному сожжению книг Цинем Шихуанди, первым императором Китая. Сарказм поэта Чжан Цзе заключался в бессмысленности репрессий, поскольку реальная опасность для династии Цинь исходила не от интеллектуалов, а от неграмотных воинов вроде Лю Бана, чья династия Хань вскоре сменила династию Цинь.

Почему правительство Китая так жестко реагирует

Инцидент произошел менее чем за два месяца до того, как 1 июля Коммунистическая партия Китая будет отмечать 100-летие со дня основания, что является политически чувствительным периодом в стране.

Правительство КНР жестко контролирует даже миллиардеров / Фото AP

По данным источников, чиновники из правительства КНР вызвали Ван Сина на ковер, поскольку многие в руководящих кругах также расценил это сообщение как скрытую критику правительства

Последствия неудачного сообщению и "уход в тень"

Сообщение Ван Сина вызвало распродажу акций Meituan на 26 миллиардов долларов за два дня. Хотя он в дальнейшем выступил с разъяснением, заявив, что его пост был направлен против недальновидности в его собственной сфере деятельности, но некоторые инвесторы провели параллели с критикой со стороны основателя Alibaba Group Holding Ltd. Джека Ма в адрес регулирующих органов в прошлом году. Последствия критики стали плачевными для китайских бизнес-гигантов, поскольку это привело к беспрецедентному подавлению интернет-сектора Китая со стороны руководства страны.

С тех пор предприниматель оставался без внимания.

После того как 9 мая Ван Син опубликовал заявление, разъясняющее его намерения, он резко прекратил публиковать сообщения в своем аккаунте на Fanfou, социальной медиаплатформе, которую он создал для Meituan. До этого он обновлял свой аккаунт крайней мере несколько раз в неделю.