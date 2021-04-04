Пандемия COVID-19 шокировала многих людей. Все из-за карантина, удаленную работу, изоляцию и потерю близких людей. Коронавирус продолжается уже второй год, а люди все чаще страдают от депрессии, беспокойства и бессонницы.

Они ищут поддержки у психологов и психотерапевтов. В то же время специалисты прилагают все усилия, чтобы удовлетворить спрос.

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Когда пандемия только началась, доктор Мэри Елворд с США сказала, что количество людей, которые жаловались на тревожность депрессию, практически сразу увеличилось.

Специалистам приходится привыкать к другому режиму работы – они лечат пациентов удаленно. Согласно данным Американской психологической ассоциации, треть психологов с начала пандемии начали принимать больше пациентов.

Психологи, занимающиеся лечением тревожных расстройств, сообщили об увеличении потребности в лечении. Также есть спрос на лечение травм и расстройств, связанных со стрессом, а также нарушений и бессонницы.

По словам психологов, если люди не смогут справиться со своим уровнем стресса – они увидят долгосрочные последствия для психического здоровья.

Важно, что наиболее уязвимыми к расстройствам в период пандемии оказались работники важных сфер. В частности, медики.