UniCredit проявляла интерес к российскому финучреждению в рамках стратегии изучения возможностей поглощения и слияния. Однако инвесторы и раньше скептически относились к покупке "Открытие", занизив стоимость акций банка на 9% после обнародования информации о возможном соглашении.

Читайте также Ричард Брэнсон призвал мировых бизнес-лидеров объединиться и отстоять суверенитет Украины

Что известно о российском банке "Открытие"

Банк "Открытие" попал под санацию (меры, предпринимаемые для предотвращения банкротства компании) в 2017 году. Центральный банк России тогда получил акции компании, а в августе 2021 начал подготовку к их продаже. Российский регулятор изучал обращения от потенциальных стратегических инвесторов, в том числе UniCredit , "Регион" и "Газпромбанк".

Итальянская UniCredit отказалась от покупки "Открытия"

Глава UniCredit Андреа Орчел подтвердил, что итальянская банковская группа отказалась от потенциального соглашения о поглощении российского "Открытия". По словам руководителя, они вышли из соглашения, "учитывая геополитическую ситуацию".

Аналитики и инвесторы предупредили руководство UniCredit, что выгоды от слияния не смогут покрыть все геополитические риски, с которыми встретится итальянский кредитор. На фоне роста напряжения и возможного введения сокрушительных санкций в случае усиления военной агрессии России против Украины, итальянская банковская группа все же вышла из соглашения.