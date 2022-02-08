Из-за давления Европы и США: Nvidia окончательно отказалась от покупки Arm

Сделка о покупке британского разработчика чипов Arm компанией Nvidia окончательно провалилась. Производитель графических процессоров не осилил борьбу против регуляторов Европы и США.

В официальном пресс-релизе Nvidia сообщила, что приняла решение не конфронтировать с контролирующими органами США, Великобритании и Европейского Союза. Дело в том, что антимонопольные комитеты этих стран рассматривали потенциальную сделку в размере 66 миллиардов долларов как угрозу развития индустрии производства полупроводников.

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Что дальше

Крупнейшая сделка индустрии микрочипов между Nvidia и японским конгломератом SoftBank Group о покупке британского разработчика Arm окончательно сорвалась 7 февраля.

Вместо продажи нынешний владелец Arm планирует привлечь средства путем выхода разработчика чипов на фондовую биржу. Первичное размещение акций должно состояться до марта 2023 года.

Добавим, что согласно заключенному предварительно соглашению, SoftBank и Arm не вернут Nvidia уплаченный аванс в размере 2 миллиарда долларов. В эту сумму, в частности, включена неустойка за расторжение контракта в размере 1,25 миллиарда долларов.

Никакой монополии

Если бы сделка состоялась, Nvidia получила бы монополию над технологией, применяемой в большинстве мобильных устройств.

Однако в компании отмечали, что стремились приобрести Arm в первую очередь с целью закрепления собственных позиций как поставщика решений в области цифровой обработки данных, где графические процессоры Arm уже стали важным инструментом для машинного обучения.

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К слову, крупные технологические компании, использующие разработки Arm (Microsoft, Google, Tesla и другие), ранее заявляли, что Nvidia получит несправедливое преимущество от поглощения конкурента.

Такого же мнения придерживались Управление конкуренции и рынков Великобритании, Федеральная торговая комиссия США, а также ряд регуляторов стран Европейского Союза.

Напомним, что о сделке было заявлено еще в сентябре 2020 года. Ее стоимость тогда составила 38,5 миллиарда долларов. После резкого роста акций Nvidia сумма значительно увеличилась, достигнув 87 миллиардов долларов в ноябре прошлого года. Тогда сделку планировали закрыть в марте 2022 года.