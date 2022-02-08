В официальном пресс-релизе Nvidia сообщила, что приняла решение не конфронтировать с контролирующими органами США, Великобритании и Европейского Союза. Дело в том, что антимонопольные комитеты этих стран рассматривали потенциальную сделку в размере 66 миллиардов долларов как угрозу развития индустрии производства полупроводников.

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Что дальше

Крупнейшая сделка индустрии микрочипов между Nvidia и японским конгломератом SoftBank Group о покупке британского разработчика Arm окончательно сорвалась 7 февраля.

Вместо продажи нынешний владелец Arm планирует привлечь средства путем выхода разработчика чипов на фондовую биржу . Первичное размещение акций должно состояться до марта 2023 года.

Добавим, что согласно заключенному предварительно соглашению, SoftBank и Arm не вернут Nvidia уплаченный аванс в размере 2 миллиарда долларов. В эту сумму, в частности, включена неустойка за расторжение контракта в размере 1,25 миллиарда долларов.

Никакой монополии

Если бы сделка состоялась, Nvidia получила бы монополию над технологией, применяемой в большинстве мобильных устройств.

Однако в компании отмечали, что стремились приобрести Arm в первую очередь с целью закрепления собственных позиций как поставщика решений в области цифровой обработки данных, где графические процессоры Arm уже стали важным инструментом для машинного обучения.

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К слову, крупные технологические компании , использующие разработки Arm (Microsoft, Google, Tesla и другие), ранее заявляли, что Nvidia получит несправедливое преимущество от поглощения конкурента.

Такого же мнения придерживались Управление конкуренции и рынков Великобритании, Федеральная торговая комиссия США, а также ряд регуляторов стран Европейского Союза.