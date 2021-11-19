О возможном делистинге Ryanair предупреждала еще 1 ноября вместе с публикацией финансовой отчетности за первое полугодие. Сейчас стало известно, что процедуру выхода из LSE проведут 20 декабря, а последний день торгов акций компании на Лондонской бирже запланирован на 17 декабря.
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Что такое листингЛистинг – это допуск ценных бумаг компаний к торгам на фондовой бирже. Обратная процедура, а именно выход компаний из торгов на бирже, называется делистинг.
Почему Ryanair уходит из LSE
19 ноября 2021 года в Ryanair заявили, что решили послать запрос на аннулирование листинга, поскольку объем торгов на ней не оправдывает расходов, связанных с допуском к торгам. Кроме того, таким образом, компания стремится консолидировать торговую ликвидность на одном регулируемом рынке в пользу всех акционеров.
Делистинг с LSE согласовывается с общим трендом по торговле акциями европейских компаний после Brexit,
– отметили в компании.
К слову, акции Ryanair продолжат котироваться на Euronext Dublin, а ее депозитарные расписки – на нью-йоркской бирже Nasdaq.