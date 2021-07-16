Предприятие "соберут" в провинции Внутренняя Монголия, что на севере Китая. Это соглашение шотландской фирмы Valentine International и китайской Mengtai Group, которое заключили еще в 2019 году, и стоимость которого составляет 3 миллиона фунтов стерлингов.

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Зачем китайцам шотландская вискикурня

Новое предприятие во Внутренней Монголии станет первой китайской компанией, которая будет производить виски в соответствии с международными стандартами. Покупатели готовой вискикурни планируют, что их продукция станет "победителем множества международных наград".

Оборудование с Шотландии должно помочь Китаю выйти на глобальный рынок продаж виски / Фото Valentine International

К слову, "собрать" готовое предприятие в городе Ордос планируют уже к концу этого года. Китайцам будет помогать команда из 5 инженеров из Шотландии.

Шотландия является историческим центром создания виски и имеет лучших мировых экспертов в этой области. Также у нас есть собственные уникальные методы дистилляции этого известного на весь мир алкогольного напитка, поэтому Mengtai Group не ошиблась, обратившись к профессионалам своего дела,

– заявил глава компании Valentine International Дэвид Валентайн.

Добавим, что это первая инвестиция Mengtai в производство виски. До этого компания вела бизнес в области добычи угля и производства электроэнергии.

Руководители китайской и шотландской компаний подписали соглашение о сотрудничестве еще 2 года назад / Фото Valentine International