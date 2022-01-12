Из лидера в аутсайдеры: Meta опустилась на 36 позиций в рейтинге лучших работодателей
Источник:CNBC
Материнская компания Facebook Meta опустилась с 11 на 47 строчку в ежегодном рейтинге лучших работодателей США. Падение показателей вызвано большим PR-кризисом техгиганта.
Meta попадала в список лучших мест для работы в течение 12 лет, однако результат этого года стал худшим за всю историю компании. Алгоритм Glassdor, который составляет рейтинг, строится на отзывах и оценках, оставленных сотрудниками в течение года.
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Неутешительные показатели Meta
В 2018 году Meta занимала первое место в рейтинге лучших работодателей, однако уже в 2019 потеряла лидерство. В настоящее время оценка компании составляет лишь 4,3 из 5 балла индекса Glassdor, что опустило ее на 47 место.
Среди негативных моментов, которые отметили сотрудники в 2021 году:
- нежелательное внимание общества к деятельности компании;
- отсутствие эффективных действий со стороны руководства по критическим вопросам;
- неопределенность, связанная с будущим Meta.
Вместе с тем сотрудники похвалили компанию за предоставление автономии в работе, большой перечень льгот, возможность работать над продуктом с большим охватом аудитории, а также за профессионализм команды.
Добавим, что в 2021 году из-за ряда скандалов из компании уволилось множество топ-менеджеров:
- руководительница Facebook Marketplace Дебора Ли;
- ответственный за доходы компании Дэвид Фишер;
- соучредитель криптовалютного подразделения Novi Кевин Уэйл;
- вице-президент отдела виртуальной реальности Хьюго Барра;
- глава отдела коммуникаций Джон Пинетт и другие.
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Показатели других компаний
Кроме Meta, ощутимое падение также наблюдается в компании Zoom – она в этом году опустилась на 100-е место с 22 в 2020 году.
Лучшим работодателем США в этом году признан производитель процессоров Nvidia. За ним следующие места занимают HubSpot и Bain&Co.
К слову, 40 из 100 попавших в список компаний являются представителями технологического сектора. Добавим, что в рейтинге оценивали только те компании, в которых работает более 1 тысячи сотрудников.