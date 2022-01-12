Meta попадала в список лучших мест для работы в течение 12 лет , однако результат этого года стал худшим за всю историю компании. Алгоритм Glassdor, который с оставляет рейтинг, строится на отзывах и оценках , оставленных сотрудниками в течение года.

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Неутешительные показатели Meta

В 2018 году Meta занимала первое место в рейтинге лучших работодателей, однако уже в 2019 потеряла лидерство. В настоящее время оценка компании составляет лишь 4,3 из 5 балла индекса Glassdor, что опустило ее на 47 место .

Среди негативных моментов , которые отметили сотрудники в 2021 году:

нежелательное внимание общества к деятельности компании;

отсутствие эффективных действий со стороны руководства по критическим вопросам;

неопределенность, связанная с будущим Meta.

Вместе с тем сотрудники похвалили компанию за предоставление автономии в работе, большой перечень льгот, возможность работать над продуктом с большим охватом аудитории, а также за профессионализм команды.

Добавим, что в 2021 году из-за ряда скандалов из компании уволилось множество топ-менеджеров:

руководительница Facebook Marketplace Дебора Ли;

ответственный за доходы компании Дэвид Фишер;

соучредитель криптовалютного подразделения Novi Кевин Уэйл;

вице-президент отдела виртуальной реальности Хьюго Барра;

глава отдела коммуникаций Джон Пинетт и другие.

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Показатели других компаний

Кроме Meta, ощутимое падение также наблюдается в компании Zoom – она в этом году опустилась на 100-е место с 22 в 2020 году.

Лучшим работодателем США в этом году признан производитель процессоров Nvidia . За ним следующие места занимают HubSpot и Bain&Co.