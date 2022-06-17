Итальянский энергогигант Enel уходит из России – продает активы "Лукойлу" и фонду "Газпромбанка"

Итальянская компания Enel, которая занимается производством электроэнергии и поставкой газа, продает всю часть российского бизнеса "Лукойлу" и фонду "Газпромбанка".

Итальянский энергетический гигант уходит из России

В частности, Enel подписала два отдельных соглашения с ПАО "Лукойл" и Объединенным закрытым инвестиционным фондом "Газпромбанк-Фрезия" по продаже всей доли акций Enel Russia, что эквивалентно 56,43% уставного капитала компании. Стоимость сделки составляет около 137 миллионов евро.

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Договор планируется подписать в третьем квартале этого года. После этого Enel продаст все свои активы по производству электроэнергии в России, которые включают около 5,6 ГВт традиционной электроэнергии и около 300 МВт ветровой на разных стадиях развития. Компания обеспечит непрерывность работы своих сотрудников.

Соглашение отвечает стратегическим целям Enel сосредоточить свою деятельность прежде всего на странах, где заинтересованы альтернативными источниками энергии. Ожидается, что эта операция, повлечет положительное влияние на долг компании в размере примерно в 550 миллионов евро и негативно повлияет на чистую прибыль примерно на 1,3 миллиарда евро.

Ожидая подписания соглашения Enel уже приняла меры по завершению управления и координации Enel Russia. Компания назначила независимых директоров, только граждан России. Подписание договора должна согласовать Комиссия по контролю за иностранными инвестициями при правительстве России и Федеральной антимонопольной службе России.

По данным Bloomberg Intelligence, основанное в 2004 году ПАО Enel Russia приносит чуть более 1% от общей валовой операционной прибыли компании. О намерении покинуть рынок России компания сообщила еще в марте.

Какие еще энергетические компании ушли с российского рынка

25 мая нефтяной гигант Shell закрыл соглашение с российским "Лукойлом" по продаже российского бизнеса, включая сеть автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов.

Также о прекращении инвестиций в Россию ранее объявили энергетические гиганты BP и Eni.