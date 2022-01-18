Как IT-компаниям найти новых клиентов: специальная B2B платформа для бизнеса

Во Львове действует первая B2B-платформа Lviv Tech, которая объединяет IT-сектор Украины с компаниями со всего мира. Участники могут представить свои возможности и поделиться успешными кейсами с потенциальными клиентами.

Бизнесы, которые ищут подрядчиков для предоставления технических услуг, в свою очередь могут найти на Lviv Tech нужную им компанию. Платформа разработана при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Читайте также Как собрать полмиллиона долларов благодаря краудфандингу: кейс украинского Carsifi

Что предлагает платформа Lviv Tech

На Lviv Tech можно найти компании, предоставляющие технические услуги, указав параметры сферы деятельности, размера и видов услуг. Платформа позволяет напрямую связаться с выбранным партнером или поставщиком.

Компании, зарегистрированные на Lviv Tech, получают :

маркетинговую поддержку – уже запущенную промо-кампанию, направленную на привлечение клиентов к платформе;

дополнительный канал продвижения для малых и средних IT-компаний, не имеющих возможности продвигать себя самостоятельно;

функцию шортлистинга – возможность попасть в подборку компаний по сфере своей деятельности, размеру и так далее;

доступ к полному ежегодному отчету IT Research;

канал для внутренней коммуникации с компаниями.

Зарегистрироваться на платформе Lviv Tech могут только IT-компании, которые являются участниками "Львовского IT-кластера".

СЕО "Львовского IT-кластера" Степан Веселовский отмечает, что в 2021 году во Львове действовало 511 IT-компаний, и почти половина из них – малые и средние по размеру. По его мнению, платформа Lviv Tech станет полезной, прежде всего, для них.

Скорость диджитализации Украины и развитие IT-отрасли впечатляют. Мы убеждены, что современный маркетплейс Lviv Tech поможет украинским IT-компаниям значительно увеличить количество клиентов и создать тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест,

– отмечает руководитель программы USAID Дэвид Андерсон.

К слову, основатели Lviv Tech надеются, что инициатива познакомит международное бизнес-сообщество со Львовом, а именно с его развитой индустрией технологий, разработками, инновациями и быстро растущим человеческим капиталом.