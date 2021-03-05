Компания Okta объявила о том, что хочет приобрести платформу для идентификации Auth0. В рамках соглашения Okta заплатит за платформу примерно 6,5 миллиардов долларов.

В рамках соглашения акционеры Auth0 получат акции Okta из расчета 276,21 доллара за штуку. Одобренное соглашение планируют закрыть в течение следующего квартала.

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Okta предлагает собственную платформу Okta Identity Cloud, которая обеспечивает управление множеством функций безопасности через единый интерфейс. Okta хочет применять многофакторную проверку при подключении к сетям. Таким образом планируют снизить риски несанкционированного проникновения.

Известно, что компанию AuthO основали в 2013 году, она обслуживает более 9 тысяч корпоративных клиентов, а также представлена ​​ в более чем 70 странах мира.

Предполагается, что после завершения сделки Auth0 будет работать как независимый бизнес-подразделение Okta. Обе платформы будут друг друга поддерживать и инвестировать. Впоследствии они будут интегрированы.

Объединение, ориентированное на разработчиков решения идентификации Auth0 с Okta Identity Cloud должно принести огромную пользу как нынешним, так и будущим нашим клиентам,

– сказал генеральный директор Okta Тодд МакКиннон.

Он заверил, что мир становится все более цифровым, а потому идентификация – это инструмент, который нужен как на работе, так и в личной жизни человека.

Общий рынок средств для проведения идентификации оценивается в 55 миллиардов долларов. Маккиннон отметил, что, покупая Auth0, компания примерно удвоит часть своего бизнеса, ориентированную на работу с ID клиентами.

Auth0 планирует получить более 200 миллионов долларов.