IT-компания активиста Микиты Микадо полностью ликвидировала юрлицо в Беларуси

IT-компания PandaDoc окончательно ушла с рынка Беларуси. Стартап столкнулся с проблемами на родине после того, как основатель Микита Микадо поддержал протесты против Александра Лукашенко.

Процесс ликвидации юрлица компания начала еще 22 февраля 2021 года. Однако PandaDoc исключили из Единого государственного реестра Беларуси только 3 февраля 2022 года.

Читайте также Бизнес продолжит работу в Украине даже в случае худшего сценария: интересный опрос

Чем занимается PandaDoc

PandaDoc – белорусская IT-компания, занимающаяся разработкой SaaS-платформы для документооборота. В сентябре 2021 года стартап получил отметку в 1 миллиард долларов по итогам инвестиционного раунда С.

Вероятная сумма инвестиций составила до 100 миллионов долларов. Стартап планировал использовать средства, чтобы увеличить темпы роста и выйти на новые рынки.

Почему компания решила уйти с белорусского рынка: коротко

Летом 2020 года основатель PandaDoc Микита Микадо начал активно поддерживать протесты против самопровозглашенного на выборах президента Александра Лукашенко.

против самопровозглашенного на выборах президента Александра Лукашенко. В сентябре 2020 года четырех сотрудников компании задержали во время обысков в местном офисе, обвинив в мошенничестве.

в местном офисе, обвинив в мошенничестве. После конфликта с белорусскими властями и задержания сотрудников белорусская IT-компания открыла офисы в Украине и Польше.

Вас может заинтересовать – Российские войска входят в Беларусь: смотрите видео