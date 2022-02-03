Процесс ликвидации юрлица компания начала еще 22 февраля 2021 года. Однако PandaDoc исключили из Единого государственного реестра Беларуси только 3 февраля 2022 года.
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Чем занимается PandaDoc
PandaDoc – белорусская IT-компания, занимающаяся разработкой SaaS-платформы для документооборота. В сентябре 2021 года стартап получил отметку в 1 миллиард долларов по итогам инвестиционного раунда С.
Вероятная сумма инвестиций составила до 100 миллионов долларов. Стартап планировал использовать средства, чтобы увеличить темпы роста и выйти на новые рынки.
Почему компания решила уйти с белорусского рынка: коротко
- Летом 2020 года основатель PandaDoc Микита Микадо начал активно поддерживать протесты против самопровозглашенного на выборах президента Александра Лукашенко.
- В сентябре 2020 года четырех сотрудников компании задержали во время обысков в местном офисе, обвинив в мошенничестве.
- После конфликта с белорусскими властями и задержания сотрудников белорусская IT-компания открыла офисы в Украине и Польше.
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