Мелинда Гейтс – супруга миллиардера, основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Она не только смогла создать гармоничную и любящую семью, но и кардинально изменила Microsoft.

Все началось со стула

Мелинда Френч в 1987 году посетила вместе с другими сотрудниками компании Microsoft конференцию в Нью-Йорке. После мероприятия она не захотела сразу идти на деловой ужин, а потому прогулялась по городу. В ресторан пришла поздно.

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Когда она пришла, то свободных стульев было только 2: один заняла она, а на второй через 15 минут сел ее будущий муж Билл Гейтс.



Мелинда и Билл Гейтс / Фото hyser-40

У нее были парни, а у меня – Microsoft, – Гейтс

В этот вечер они впервые формально познакомились. После ужина Билл и Мелинда пересеклись несколько раз в паркинге. Когда знаков судьбы было слишком много – Билл пригласил Мелинду на свидание.

Из-за плотного графика встреча удалось организовать только через 2 недели. Мелинда отмечала, что сразу и подумать не могла о серьезных отношениях. Сам Билл Гейтс – так же, он больше внимания уделял компании и бизнесе.

У нее были другие парни, а у меня – Microsoft,

– говорил Билл Гейтс.

Судьба удивила саму пару, ведь уже через год они объявили о своей помолвке.



Гейтс в молодости и сейчас / Коллаж 24 канала​

У Билла Гейтса был страх перед женитьбой

Большой проблемой было то, что Билл боялся брать на себя обязательства. Дело в том, что родители Билла были равными партнерами как в профессии, так и по жизни. В то же время он не был уверен в том, что с Мелиндой сможет построить такие же отношения.

Пара даже прошла опрос накануне свадьбы, что убедиться в своем выборе. Благодаря этому они поняли, что их ценности совпадают – они оба хотят помогать людям.

К слову. Еще во время их первого путешествия в Африку пара решила, что часть прибыли Microsoft будут выделять на благотворительные нужды.



Супруги в Африке / Фото tinhhoa

Со дня их свадьбы прошло более 25 лет – Билл не сомневается в своем выборе. В одном из документальных фильмов Гейтс признался, что ему "повезло в любви".

Билл Гейтс моет посуду вместе с женой

Супруги поддерживает гендерное равенство, а потому в их семье Мелинда ввела правило: "Никто не уйдет из кухни, пока я отсюда не уйду!". Это значит, что она не обязана заниматься домашними делами, пока остальные члены семьи отдыхают.

В одном из своих недавних интервью Мелинда подтвердила, что посуду моют вместе с Биллом до сих пор. Билл Гейтс самостоятельно возил дочь в школу несмотря на свою занятость. Этим побудил других задуматься также.

Если Билл Гейтс, генеральный директор Microsoft, может отвезти своего ребенка в школу, то можешь и ты,

– сказала одна из знакомых Гейтс своему мужу.

Жена Билла Гейтса выступает за равенство и разделение обязанностей в браке хотя бы потому, что за время декрета женщина не имеет возможности должным образом себя реализовать, да еще и сидит без заработной платы. Она считает это несправедливым.

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Мелинда изменила корпоративную культуру Microsoft

Через 2 года после свадьбы Мелинда уволилась с Microsoft, но успела сменить компанию. Несмотря на то, что Мелинда очень любила свою работу в ней был один недостаток – ее пугала агрессивная манера общения сотрудников. Они хамили друг другу и непрерывно соревновались. Мелинда даже задумывалась об увольнении.

Миссис Гейтс в своей книге рассказывала, что в коллективе были следующие моменты:

не возблагодарили друг другу;

ни делали комплиментов;

не отмечали успех;

отказ от спора воспринимался как отсутствие ума.

Впоследствии Мелинда прекратила подстраиваться под окружающих и притворяться безупречной. Она отметила, что подобные чувства испытывают и другие коллеги, поэтому смогла объединить людей вокруг идеи быть собой.



Мелинда Гейтс изменила компанию супруга / Фото tk.media

• Научила говорить: "Я не прав"

Помогал Мелинде в этом ее руководитель Петти Стоунсайфер. Вместе они делали все, чтобы фразу "я не прав" в компании произносили без страха.

Коллеги впоследствии привыкли признавать свои ошибки, ето помогало им двигаться дальше и находить правильные решения.

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Гейтсы основали благотворительный фонд

Супруги создало организацию The Bill & Melinda Gates Foundation, которая помогает людям. Сначала они работали только над обеспечением компьютерами библиотек США. Впоследствии Мелинда расширила миссию фонда, теперь там: