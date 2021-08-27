Как поймать дзен в бизнесе: история украинца, который открыл прибыльный ретрит-центр в Грузии

Аджарский городок Гомардули, что к востоку от Батуми, напоминает Карпатские Бескиды где-то в Славском. Здесь, на заброшенной когда-то горнолыжной базе, украинец Евгений Волк открыл первый в Грузии ретрит-центр.

В Gomarduli Zen Garden, площадью почти 13 гектаров, приезжают немцы, французы, американцы, израильтяне, реже – украинцы, грузины, белорусы и россияне. Здесь они живут от одного до трех месяцев, чтобы завтракать веганскими сырниками и смузи, ходить на чайные церемонии, заниматься йогой и контактной импровизацией, а главное – спасаются от выгорания.

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Перед тем, как попасть в Грузию, Евгений около 10 лет изучал чаи и танцевал импровизацию на фестивалях, а также объехал 20 стран за 10 месяцев – от Гренландии до Китая. Все это время на месте ретрит-центра пустовала запущенная горнолыжная база. Территория вязла в долгах перед государством, и была для владельцев "дохлым пассивом в законсервированном состоянии".

Украинец Евгений Волк разобрался с документами и законодательством, сделал ремонт, привез сюда своих друзей. В течение ковидного 2020 года Gomarduli Zen Garden удалось выйти "в плюс". Подробнее об истории Евгения и его бизнесе в Грузии – далее в материале.

Предприниматель Евгений Волк / Фото Gomarduli Zen Garden

Кто такой Евгений Волк

Украинцу 39 лет, он родился в Киеве, вырос в Черкассах и имеет два высших образования – в юриспруденции и звукорежиссуре. В 2008 году Евгений женился, купил дом под Богуславом и переехал жить в деревню.

Я изменил образ жизни и начал делать чайные церемонии на фестивалях. Это выездная штука, то есть живешь в деревне и раз в месяц едешь куда-то на 4 дня на балаган,

– вспоминает Евгений.

Зимой 2011 года украинец отдыхал на Гоа. Там он впервые увидел сессию танцевальной импровизации, которая его очень впечатлила, и впоследствии он нашел подобные группы в Украине.

Новой страницей жизни стал 2014 год. Тогда Евгений занимался волонтерством в психологической службе на Майдане, работал журналистом в Крыму, фотографировал на Донбассе. Его публикации появились в The New York Times и Le Monde. Затем украинец стал кризисным менеджером в Amnesty International.

Эта работа резонировала со мной, но приближала к выгоранию. Две недели в месяц я находился в опасности, за линией фронта. Мне нужно было что-то, чтобы не сойти с ума,

– рассказывает украинец.

Такое "что-то" Евгений нашел в контактной импровизации. На первый фестиваль сознательно поехал в 2015 году – сидя в донецком окопе увидел объявление в фейсбуке и заполнил заявку.

Мужчине предлагали продолжить карьеру в Amnesty International, ездить в Афганистан и Чад, но он отказался. С тех пор Евгений полностью переключился на организацию воркшопов и фестивалей по контактной импровизации.

Как выглядит контактная импровизация: смотрите видео

Переезд в Грузию и Gomarduli Zen Garden

В 2018 году Евгений побывал в Грузии, и ему там настолько понравилось, что он решил переехать. С тех пор украинец проводит там осенью ежегодный фестиваль по контактной импровизации, а слава о событии разнеслась по миру – формат сработал на все 100%.

В конце концов мужчина переехал в Гомардули и арендовал там горнолыжную базу, которая была построена 10 лет назад, однако после первого года деятельности не имела никакого спроса.

Здесь ничего не происходило. Разве что случайно одна свадьба в год или детский лагерь. Владельцы предложили мне серьезно заняться этой территорией,

– делится Евгений.

На территории базы есть 5 двухэтажных коттеджей по 200 квадратов. Когда Евгений приехал, там не было ни горячей воды, ни деревянного пола. На вторых этажах украинец обустроил одно- и двухместные комнаты, а на первом – общественные пространства с большими окнами и камином.

Комнаты в Gomarduli Zen Garden / Фото Gomarduli Zen Garden

В главном здании на 600 квадратных метров Евгений обустроил зал для йоги и ресторан. Сейчас центр рассчитан на 40 постоянных резидентов. Также украинец достраивает хостел на 12 мест, где люди будут останавливаться на отдельные воркшопы – не более, чем на неделю.

Занятия йогой в ретрит-центре / Фото Gomarduli Zen Garden

15 июня 2020 Gomarduli Zen Garden официально было открыто как ретрит-центр.

Первый год надо было выживать экономически, но мы все равно не брали к себе любого. Я отказывал трети желающих, потому что у нас нет алкоголя и мяса. Иногда люди хотели снять коттедж на 2 недели, отдохнуть с пивком. Я, скрепя сердцем, смотрю на платежки за электричество, но говорю: "Ну, извините". Это позволило нам сохранить концепцию и удержать ядро,

– вспоминает предприниматель.

Как ретрит-центр работает сейчас

Постоянно здесь проживает около 30 резидентов. Это люди 25 – 40 лет. Айтишники, перформеры-танцовщики, молодые предприниматели, инстаграм-йоги, люди с NGO, дипломаты, фотографы, художники – преимущественно креативное сообщество. За все время в центре побывали 800 человек, 10 котов и один пес.

Я сказал бы, что сюда приезжают nomads – современные кочевники, в основном цифровые. Они могут позволить себе работать удаленно либо не работать вообще,

– рассказывает Евгений.

С 8 утра до 9 здесь занимаются йогой. Затем посетители завтракают – это самый важный прием пищи в течение дня – гранолой, смузи, фруктами, сухофруктами, орехами. Есть сырники и различные панкейки. На территории самостоятельно выпекают хлеб на закваске.

Завтрак – основной прием пищи в центре / Фото Gomarduli Zen Garden

В 11 начинается первый класс – контактная импровизация, танец контемпорари или бадиворк. После этого все обедают – суп, салат и несколько разновидностей хумуса. Второй класс – более пассивный, в частности, медитация или массаж.

На ужин подают горячие блюда, однако при отсутствии мяса готовят сою, сейтан или грибы. В конце дня гости и резиденты центра просматривают фильмы, устраивают джемы или проводят вечеринки.

Люди приобщаются по собственному желанию, расписание не является обязательным. Можно делать что угодно – быть в комнате, читать книгу, работать в ноутбуке, гулять на улице. При этом себя всегда есть чем занять,

– объясняет Евгений.

В центре живут 3 постоянные преподаватели и ежемесячно приезжают приглашенные специалисты. Кроме этого, есть возможность провести свой мастер-класс или лекцию гостям центра.

Gomarduli Zen Garden / Фото Gomarduli Zen Garden

Сколько это стоит

Месяц в ретрит-центре стоит резиденту 900 евро за двухместную комнату или 1 250 за одноместную. Недельное пребывание – около 300 евро. В стоимость входит программа, питание и проживание.

Рекламу центр ведет в фейсбуке и инстаграме, однако большинство клиентов приходит через "сарафанное радио". Евгений строит работу на принципах кайдзен – японской философии, в основе которой лежит стандартизация и непрерывное самосовершенствование.

Деятельность центра построена вокруг философии кайдзен / Фото Gomarduli Zen Garden