Использовали запрещенные каналы коммуникации: JPMorgan оштрафовали на 200 миллионов долларов

Регуляторные органы США оштрафовали JPMorgan Chase на 200 миллионов долларов. Сотрудники отдела ценных бумаг компании избегали надзора и обсуждали бизнес-процессы на личных устройствах.

JPMorgan не сохранила данные о коммуникации около 100 человек и десятки тысяч сообщений, касающихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных финансовых событий и трендов.

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Что известно о JPMorgan Chase Самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Относится к "Большой четверке" крупнейших банков страны. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и так далее. Владеет активами общей суммой более 3,68 триллиона долларов.



Источник: Самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Относится к "Большой четверке" крупнейших банков страны. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и так далее. Владеет активами общей суммой более 3,68 триллиона долларов.Источник: Wikipedia

Штраф в 200 миллионов долларов

JPMorgan признала, что ее поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, направленных на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков.

Сохранение коммуникаций является важным для программ контроля и правоприменения SEC. Когда компании не выполняют такое требование, то напрямую подрывают нашу способность защищать инвесторов и сохранять целостность рынков,

– заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

Securities and Exchange Comission (SEC) – Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Независимое государственное агентство, осуществляющее контроль над соблюдением федеральных законов, торговлей и рынком ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

К слову, JPMorgan согласилась оплатить штраф в размере 200 миллионов долларов за нарушение, а также пообещала нанять консультанта по соблюдению нормативных требований, чтобы пересмотреть собственную политику и процедуры хранения цифровых сообщений.

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