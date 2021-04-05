В Испании проверят как 4-дневная рабочая неделя повлияет на экономику. Правительство утвердило пилотный проект и намерено привлечь к эксперименту сотни компаний.

Правительство обещает поддерживать работодателей, которые сократят рабочую неделю с 40 до 32 часов и не будут снижать зарплату работникам. На программу предусмотрели 50 миллионов евро из госбюджета.

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Инициатива – детище левоцентристской партии Mas Pais. Ее лидер Иньиго Эррехон ожидает, что участниками эксперимента, который начнется осенью, станут около 200 компаний.

Сократить рабочую неделю Эррехон призвал до пандемии COVID-19. Теперь еще больше уверен, что такой вариант актуален. Тем более, что кризис показал, каким гибким можно быть на работе.

В течение последних ста лет мы продолжали производить больше, тратя меньше усилий. И все же, эта возможность изготавливать больше благодаря технологиям не дает людям больше свободного времени.

— говорит Эррехон.

В то же время он признает, что битва за то, чтобы инициатива не осталась лишь экспериментом, будет нелегкой. С тех пор министры и другие чиновники заявляют, что четырехдневная рабочая неделя не является приоритетом.

Четырехдневная рабочая неделя – мировой тренд: