В Испании протестируют 4-дневную рабочую неделю: ищут волонтеров
В Испании проверят как 4-дневная рабочая неделя повлияет на экономику. Правительство утвердило пилотный проект и намерено привлечь к эксперименту сотни компаний.
Источник:Bloomberg
Правительство обещает поддерживать работодателей, которые сократят рабочую неделю с 40 до 32 часов и не будут снижать зарплату работникам. На программу предусмотрели 50 миллионов евро из госбюджета.
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Инициатива – детище левоцентристской партии Mas Pais. Ее лидер Иньиго Эррехон ожидает, что участниками эксперимента, который начнется осенью, станут около 200 компаний.
Сократить рабочую неделю Эррехон призвал до пандемии COVID-19. Теперь еще больше уверен, что такой вариант актуален. Тем более, что кризис показал, каким гибким можно быть на работе.
В течение последних ста лет мы продолжали производить больше, тратя меньше усилий. И все же, эта возможность изготавливать больше благодаря технологиям не дает людям больше свободного времени.
— говорит Эррехон.
В то же время он признает, что битва за то, чтобы инициатива не осталась лишь экспериментом, будет нелегкой. С тех пор министры и другие чиновники заявляют, что четырехдневная рабочая неделя не является приоритетом.
Четырехдневная рабочая неделя – мировой тренд:
- В японском офисе Microsoft ввели 4-дневную рабочую неделю и заметили, что сотрудники стали продуктивней на 40%.
- В Японии на законодательном уровне обсуждают предложение ввести дополнительный выходной.
- Компания Unilever тестирует сокращенную рабочую неделю в Новой Зеландии.
- Немецкая Awin начала сокращать часы еще в прошлом году. Говорят, что продажи, преданность работников и удовлетворение клиентов выросли.
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