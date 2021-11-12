Исландия сняла пародию на заявление Цукерберга о ребрендинге Facebook: вирусное видео

Маркетинговая компания исландского туризма Inspired by Iceland сняла ролик-пародию на заявление Марка Цукерберга о переименовании Facebook в Meta. Видео стало вирусным всего через несколько часов после публикации.

В ролике минималистически одетый "двойник" основателя Facebook знакомит зрителей с Icelandverse – альтернативой Metaverse (метавселенной), о которой в оригинальном видео рассказывал Цукерберг. Спикер отмечает, что Icelandverse – это "улучшенная реальная реальность без глупых с виду наушников".

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Успех вирусного видео

Видеопародия снята для того, чтобы привлечь внимание потенциальных туристов в Исландию. Реакция на ролик была в основном положительной: пользователи сети похвалили "троллинг олимпийского уровня", а множество из них заявили о желании посетить страну.

Лучшая вселенная из всех до сих пор предлагаемых! Icelandverse удивительно увлекательная и просторная,

– прокомментировал один из пользователей сети твиттер.

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Icelandverse создана при участии экспертов, промышленности, природы и науки, а также нескольких вулканов,

– шутливо добавил в описании к видео глава организации Visit Iceland Сигридур Догг Гудмундсдоттир.

Вирусная пародия на Марка Цукерберга: смотрите видео Inspired by Iceland

Исландская маркетинговая компания Inspired by Iceland часто использует юмор в своих видеороликах. Так, их забавное видео о том, почему не стоит брать каблуки в путешествие по Исландии, набрало почти 800 тысяч просмотров.