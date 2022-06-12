Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине

Полномасштабным вторжением 24 февраля Россия атаковала не только наши территории, но и культуру. Художники, цифровые новаторы, стартапы и ряд министерств объединились для сохранения украинского искусства и сбора средств для помощи Украине.

Так возникла самая большая в истории NFT-коллекция искусства Mint for Ukraine, созданная искусственным интеллектом. Проект является первой коллекцией невзаимозаменяемых токенов из миллиона экземпляров, призванной увековечить украинскую культуру на блокчейне и собрать средства для поддержки и восстановления Украины.

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Что известно о проекте

Коллекция создана художником-визионером Филом Босуа и искусственным интеллектом при поддержке четырех украинских министерств:

культуры и информационной политики;

цифровой трансформации;

здравоохранения;

иностранных дел.

Враг, поглощенный своей исторической ненавистью к Украине, пытается уничтожить все: наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. Мы должны все это отстоять,

– прокомментировал инициативу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кроме того, проект поддержала Киевская школа экономики, Polygon, Ukraine.ua, Artificial Intelligent Mind Collective и популярный украинский стартап Reface. Коллекцию выпустили еще 28 апреля, и инициатива была запущена в партнерстве с самым популярным в мире NFT-маркетплейсом OpenSea.

Основатели проекта объясняют, что каждый токен коллекции имеет целью рассказать историю надежды украинскому народу и всему миру.

Как выглядят NFT-токены из коллекции / Фото Mint For Ukraine

Как это работает

Партнерство с OpenSea впервые направляет 100% всей стоимости из перепродажи токенов коллекции на помощь. Таким образом каждый NFT становится перманентным средством сбора средств для поддержки Украины.

Кроме того, эта коллекция NFT предназначена не только для криптосообщества. Поскольку нападение России на Украину влияет на всех людей, Mint for Ukraine предлагает заменить картины бесплатно, легко создав кошелек и пожертвовав средства выбранной валютой или криптовалютой.

Специально разработанный для проекта веб-сайт содержит инструкцию для новичков криптопространства, опираясь на темы проекта, с целью привлечь всех желающих помочь Украине защитить и сохранить ее культуру.

На что пойдут собранные средства

До 10% пожертвований с проекта пойдет на поддержку украинской культуры, в частности художников и культурных заведений, а остальные 90% – на гуманитарную помощь Украине через проверенную сеть благотворительных организаций.

Речь идет, в частности, о поставках медицинских аптечек, медицинской и гуманитарной помощи гражданам Украины, грантах для студентов, ученых и технических сообществ, чья работа претерпела негативные последствия вторжения России.

К слову, в дальнейшем средства будут направлены на проекты возобновления Украины. По состоянию на 18 апреля 2022 года Киевская школа экономики оценила стоимость поврежденной инфраструктуры нашего государства в 85 миллиардов долларов.

В правительстве Украины вместе с тем отмечают, что для восстановления страны понадобится не менее 600 миллиардов долларов, в том числе на отстройку сотен школ, больниц и тысяч разрушенных Россией жилых домов.

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