Ищете работу: сначала дайте себе ответы на эти вопросы

Чтобы достичь цели, например, найти работу, нужно конкретно знать, чего вы хотите. Иногда кандидаты получают много предложений от работодателей, но отвергают их, мол, нужно долго добираться на работу, рассчитывал на более высокую зарплату, не планирую переезжать и тому подобное.

Если вы хотите ускорить процесс поиска нового места работы, нужно все свои пожелания указать в резюме и озвучить на собеседовании, а еще лучше – перед этим откровенно ответить себе на следующие вопросы.

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Важна ли для вас локация компании?

В каком районе города хотите работать? Сколько времени готовы тратить на ежедневные поездки на работу и обратно?

Если вы не готовы более двух часов добираться на работу в другой район или пригород, сразу отбросьте отдаленные предложения, сузите географию поисков. Возможно, хотите работать рядом с домом, или подходят офисы в пешей доступности от метро или иного вида общественного транспорта?

Если четко знать ответы на эти вопросы, будете обращать внимание только на такие предложения и не будете даром тратить время.

Готовы ли вы переехать?

Подумайте над тем, готовы ли вы переехать в большой/маленький город, поселок (хотите быть ближе/дальше от цивилизации). Подумайте, чем придется пожертвовать во имя работы, посоветуйтесь с членами семьи и взвесьте все "за" и "против". Учтите также, что переехав, может измениться климат, язык и тому подобное.

Готовность к переезду ради новой работы – важный вопрос / Фото Unsplash

В какой компании хотите работать – большой или малой?

Что вы выберете: работать в маленькой компании до 50 сотрудников или в большой, где работают более 200 человек? Что вас привлекает в той или иной компании? Какие видите плюсы или минусы?

Маленькие компании – это, как правило, тихий, уютный офис, дружная команда. Среди минусов: иногда приходится выполнять сразу несколько функций, меньше возможностей для карьерного роста.

В большой компании больше возможностей и направлений для роста, хотя это зависит от компании, конечно.

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Какие виды деятельности вам нравятся?

С каким видом продуктов/услуг хотите работать?

Нужно определиться со сферой деятельности, а затем – с конкретной профессией в сфере, и это очень важно. Например, "Маркетинг – Реклама – PR", "Гостиницы – Рестораны – Кафе", "Продажи – Клиент-менеджмент", "Туризм" и другие.

Работодатели настороженно рассматривают кандидатов, которые в своих резюме указывают, что готовы работать и бухгалтерами, и офис-менеджерами, и переводчиками, и продавцами. Поэтому нужно определиться.

Готовы ли вы ездить в командировки?

Подумайте, устраивают ли вас рабочие поездки ? Если да, то на какой срок вы готовы ездить и как часто? Опять же, нужно взвесить все плюсы и минусы. Если не планируете ездить в командировки, будете сразу отбрасывать такие варианты, и укажите это в резюме.

Сразу дайте себе ответ относительно командировок / Фото Unsplash

Какую зарплату хотите получать?

Четко определитесь с нижним порогом зарплаты, на которую можете согласиться. И, конечно, нужно знать сколько в идеале хотите зарабатывать. Не поленитесь провести небольшое исследование, которое поможет понять, сколько сейчас в среднем стоят специалисты вашего уровня, и сколько вам готов платить работодатель.

Помогут в этом аналитические данные сайтов по трудоустройству, аналогичные вакансии компаний такого же уровня, резюме соискателей, претендующих на аналогичную должность.

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Важны для вас льготы и компенсации от компании?

Все чаще претенденты на собеседовании задают вопрос: "Какой соцпакет вы предлагаете?".

Среди самых распространенных льгот, которые предлагают работодатели:

спорт (оплата бассейна, фитнес-клуба, спортзала, теннисных кортов),

медицинское страхование (в частности, от COVID-19, услуги стоматолога),

обучение сотрудников (тренинги, языковые курсы),

телекоммуникационная поддержка (оплата мобильной связи, доступ к интернету),

компенсация расходов на питание.

А что вы хотели бы получать? Возможно, это вам не важно и достаточно будет лишь заработной платы?

Планируете ли вы учиться и развиваться?

Готовы ли вы к обучению новому / Фото Unsplash

Например, посещать курсы повышения квалификации в будущем. Готовы ли посещать тренинги вместе с другими сотрудниками? Если да, важно, чтобы компания это организовывала за свой счет?

Главное – быть честным с собой

На самом деле найти работу очень просто, главное – быть честным перед собой, прислушиваться к себе и четко знать ответы на вышеуказанные вопросы.