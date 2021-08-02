Если вы хотите ускорить процесс поиска нового места работы , нужно все свои пожелания указать в резюме и озвучить на собеседовании, а еще лучше – перед этим откровенно ответить себе на следующие вопросы.

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Важна ли для вас локация компании?

В каком районе города хотите работать? Сколько времени готовы тратить на ежедневные поездки на работу и обратно?

Если вы не готовы более двух часов добираться на работу в другой район или пригород, сразу отбросьте отдаленные предложения, сузите географию поисков. Возможно, хотите работать рядом с домом, или подходят офисы в пешей доступности от метро или иного вида общественного транспорта?

Если четко знать ответы на эти вопросы, будете обращать внимание только на такие предложения и не будете даром тратить время.

Готовы ли вы переехать?

Подумайте над тем, готовы ли вы переехать в большой/маленький город, поселок (хотите быть ближе/дальше от цивилизации). Подумайте, чем придется пожертвовать во имя работы, посоветуйтесь с членами семьи и взвесьте все "за" и "против". Учтите также, что переехав, может измениться климат, язык и тому подобное.

Готовность к переезду ради новой работы – важный вопрос / Фото Unsplash

В какой компании хотите работать – большой или малой?

Что вы выберете: работать в маленькой компании до 50 сотрудников или в большой, где работают более 200 человек? Что вас привлекает в той или иной компании? Какие видите плюсы или минусы?

Маленькие компании – это, как правило, тихий, уютный офис, дружная команда. Среди минусов: иногда приходится выполнять сразу несколько функций, меньше возможностей для карьерного роста.

В большой компании больше возможностей и направлений для роста , хотя это зависит от компании, конечно.

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Какие виды деятельности вам нравятся?

С каким видом продуктов/услуг хотите работать?

Нужно определиться со сферой деятельности, а затем – с конкретной профессией в сфере, и это очень важно. Например, "Маркетинг – Реклама – PR", "Гостиницы – Рестораны – Кафе", "Продажи – Клиент- менеджмент", "Туризм" и другие.

Работодатели настороженно рассматривают кандидатов, которые в своих резюме указывают, что готовы работать и бухгалтерами, и офис-менеджерами, и переводчиками, и продавцами. Поэтому нужно определиться.

Готовы ли вы ездить в командировки?

Подумайте, устраивают ли вас рабочие поездки ? Если да, то на какой срок вы готовы ездить и как часто? Опять же, нужно взвесить все плюсы и минусы. Если не планируете ездить в командировки, будете сразу отбрасывать такие варианты, и укажите это в резюме.

Сразу дайте себе ответ относительно командировок / Фото Unsplash

Какую зарплату хотите получать?

Четко определитесь с нижним порогом зарплаты , на которую можете согласиться. И, конечно, нужно знать сколько в идеале хотите зарабатывать. Не поленитесь провести небольшое исследование, которое поможет понять, сколько сейчас в среднем стоят специалисты вашего уровня, и сколько вам готов платить работодатель.

Помогут в этом аналитические данные сайтов по трудоустройству, аналогичные вакансии компаний такого же уровня, резюме соискателей, претендующих на аналогичную должность.

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Важны для вас льготы и компенсации от компании?

Все чаще претенденты на собеседовании задают вопрос: " Какой соцпакет вы предлагаете ?".

Среди самых распространенных льгот , которые предлагают работодатели:

спорт (оплата бассейна, фитнес-клуба, спортзала, теннисных кортов),

медицинское страхование (в частности, от COVID-19, услуги стоматолога),

обучение сотрудников (тренинги, языковые курсы),

телекоммуникационная поддержка (оплата мобильной связи, доступ к интернету),

компенсация расходов на питание.

А что вы хотели бы получать? Возможно, это вам не важно и достаточно будет лишь заработной платы?

Планируете ли вы учиться и развиваться?

Готовы ли вы к обучению новому / Фото Unsplash

Например, посещать курсы повышения квалификации в будущем. Готовы ли посещать тренинги вместе с другими сотрудниками? Если да, важно, чтобы компания это организовывала за свой счет?

Главное – быть честным с собой