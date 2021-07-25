Где будет производиться новая линейка Apple iPhone

Сообщается, что новый iPhone 13 будет выпущен в сентябре. По сравнению с производством серии iPhone 12 в количестве 75 миллионов единиц в прошлом году, планы производства iPhone 13 в этом году выросли на 15 миллионов единиц до 90 миллионов.

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Китайская компания Foxconn по-прежнему берет на себя большую часть производства изделий Apple , включая все iPhone 13 Pro Max, 68% iPhone 13 и почти 60% iPhone 13 Pro.

Остальную часть планируемых поставок новой линейки должны обеспечить компании Pegatron: все iPhone 13 mini и 32% iPhone 13 и Luxshare Precision 40% iPhone 13 Pro.

Безумные финансовые бонусы для работников

Для того чтобы обеспечить бесперебойность поставок, китайские партнеры Apple вынуждены прибегать к финансовому стимулированию новых работников, в которых они нуждаются в связи с увеличением планов производства.

Размещенные Foxconn о бъявления о наборе сотрудников на работу в сборочные цеха новой линейки Apple iPhone 13 содержат информацию о невероятных финансовых бонусах.

Смотрите видеообзор Apple iPhone 13

Кроме стабильной заработной платы, с 24 июля бизнес-группа Foxconn предлагает работникам, которые отработают на производстве 90 суток финансовый бонус в размере 10 000 юаней, то есть более чем 1500 долларов.

Другие компании, которые будут производить новую линейку смартфонов Apple iPhone, для обеспечения плавного роста производственных мощностей также увеличивают бонусы. В частности завод Pegatron в Шанхае недавно объявил об увеличение бонусов для сотрудников в 8500 юаней, что превышает 1300 долларов.

Что известно о iPhone 13

Все модели iPhone 13 будут использовать процессор A15, размер "челки" будет уменьшено по сравнению с предыдущими поколениями.