Инвестор, предсказавший финансовый кризис 2008 года, делает ставку против Tesla

Майкл Берри, который предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года, сделав миллиардные ставки против ипотечных ценных бумаг во время финансового кризиса в США, сейчас делает ставку на понижение акций компании Tesla Илона Маска. Это не первая ставка на понижение против Tesla, сделанная всемирно известным инвестором.

По состоянию на 31 марта 2021 хедж-фонд Майкла Берри Burry's Scion Asset Management владел опционами Tesla на 800 100 акций. Общая стоимость акций Tesla, принадлежавших фонда на тот момент составляла 534 миллиона долларов. На каких условиях осуществлено ставку и ее цена пока неизвестно.

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В конце марта текущего года акции Tesla потеряли 35% стоимости по сравнению с пиковыми значениями 26 января 2021. Тогда при закрытии торгов акции Tesla достигли рекордно высокого уровня в 883,09 доллара. В целом 2020 года акции Tesla выросли более чем на 700%.

Майкл Берри: Tesla - "пузырь" на рынке акций

Это не первая ставка всемирно известного американского инвестора Майкла Берри против Tesla. В декабре 2020 года по твиттер он разместил сообщение, который, правда, в дальнейшем удалил, о том, что его хедж-фонд ставит на понижение акций компании Илона Маска. Также в прошлом Майкл Берри советовал Маску выпустить на рынок еще больше акций Tesla, чтобы привлечь капитал, пока их цена на "смехотворно" высоком уровне.

В начале года Берри, за данными Forbes, сравнил стремительный рост цены акций Tesla с "пузырем" на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году, который он предсказал. На основе этой истории была написана книга "Игра на понижение. За кулисами мирового финансового кризиса". В дальнейшем историю американского инвестора были экранизированы в Голливуде. В биографическом фильме "Игра на понижение" роль Майкла Берри сыграл актер Кристиан Бейл.

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Рекордные прибыли не помогли Tesla: стоимость акций падает

Tesla получила рекордную прибыль в первом квартале в размере 438 миллионов долларов. Компании удалось избежать дефицита микросхем в области и заработать на биткойнах. Однако с конца первого квартала акции Tesla упали в цене на 14% из-за завышенных ожиданий и претензии аналитиков, об отсутствии со стороны Tesla конкретных оценок поставок автомобилей в 2021 году.