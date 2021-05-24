По состоянию на 31 марта 2021 хедж-фонд Майкла Берри Burry's Scion Asset Management владел опционами Tesla на 800 100 акций . Общая стоимость акций Tesla , принадлежавших фонда на тот момент составляла 534 миллиона долларов . На каких условиях осуществлено ставку и ее цена пока неизвестно.

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В конце марта текущего года акции Tesla потеряли 35% стоимости по сравнению с пиковыми значениями 26 января 2021 . Тогда при закрытии торгов акции Tesla достигли рекордно высокого уровня в 883,09 доллара. В целом 2020 года акции Tesla выросли более чем на 700%.

Майкл Берри: Tesla - "пузырь" на рынке акций

Это не первая ставка всемирно известного американского инвестора Майкла Берри против Tesla. В декабре 2020 года по твиттер он разместил сообщение, который, правда, в дальнейшем удалил, о том, что его хедж-фонд ставит на понижение акций компании Илона Маска . Также в прошлом Майкл Берри советовал Маску выпустить на рынок еще больше акций Tesla, чтобы привлечь капитал, пока их цена на "смехотворно" высоком уровне.

В начале года Берри, за данными Forbes, сравнил стремительный рост цены акций Tesla с "пузырем" на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году , который он предсказал. На основе этой истории была написана книга "Игра на понижение. За кулисами мирового финансового кризиса". В дальнейшем историю американского инвестора были экранизированы в Голливуде. В биографическом фильме "Игра на понижение" роль Майкла Берри сыграл актер Кристиан Бейл.

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