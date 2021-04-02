Представьте, что пандемия наступила два десятилетия назад. Без современных технологий и возможностей, которые они предоставляют, соблюдать требования карантина было бы куда труднее.

Как изменился мир вокруг нас

Согласно исследованию Pew Research Center, 53% жителей США убеждены, что интернет во время пандемии был крайне необходим, еще 34% назвали его важным и только 3% с этим совсем не согласны.

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Чего не было бы без интернета

Удаленная работа. Пандемия на 87% увеличила количество работников, которые выполняют свои должностные обязанности удаленно, сообщает Upwork. При этом значительная доля компаний готова и дальше работать в таком формате. Без возможности работать дистанционно финансовое положение людей во время пандемии было бы еще более затруднительным.

Пандемия на 87% увеличила количество работников, которые выполняют свои должностные обязанности удаленно, сообщает Upwork. При этом значительная доля компаний готова и дальше работать в таком формате. Без возможности работать дистанционно финансовое положение людей во время пандемии было бы еще более затруднительным. Обучение . Через карантинные мероприятия дети часто учатся дистанционно: слушают лекции онлайн и отправляют выполненные домашние задания по электронной почте. Из-за того, что не все ученики имеют доступ к интернету, 463 миллионов детей по всему миру, по данным ЮНИСЕФ, остались без возможности учиться.

. Через карантинные мероприятия дети часто учатся дистанционно: слушают лекции онлайн и отправляют выполненные домашние задания по электронной почте. Из-за того, что не все ученики имеют доступ к интернету, 463 миллионов детей по всему миру, по данным ЮНИСЕФ, остались без возможности учиться. Покупки . Купить онлайн сегодня можно что угодно – от одежды до продуктов. Поэтому даже на самоизоляции люди не чувствуют себя вполне отрезанными от мира, ведь службы доставки могут доставить заказ к самой двери. Так, в 2020 году объем электронных продаж в США, где этот вид коммерции и до того был развит, по данным Digital Commerce, вырос на 44%.

. Купить онлайн сегодня можно что угодно – от одежды до продуктов. Поэтому даже на самоизоляции люди не чувствуют себя вполне отрезанными от мира, ведь службы доставки могут доставить заказ к самой двери. Так, в 2020 году объем электронных продаж в США, где этот вид коммерции и до того был развит, по данным Digital Commerce, вырос на 44%. Общение и развлечения. В первый месяц пандемии количество сообщений в Facebook увеличилось на 50%, а количество голосовых и видео звонков удвоилось. Переживать пандемию помогали и онлайн-развлечения, ведь кинотеатры и кафе не работали. В результате количество пользователей Netflix выросло, согласно Statista, со 167 до 203 миллионов.

Доступ украинцев к интернету

Быстрый интернет на смартфоне – не просто для того, чтобы смотреть ролики на YouTube. Без 4G сервисы Uber, Google Maps и другие не были бы такими удобными. Вы не смогли бы присоединиться к важной видеоконференции в дороге или просматривать онлайн фильмы в высоком качестве.

Технология 4G появилась еще в 2009 году, однако до потребителей она пришла не сразу и не ко всем. Значительная часть украинских пользователей мобильной связи еще недавно не имела доступа к скоростной передачи данных, особенно жители сельской местности, впрочем, в последнее время ситуация меняется – мобильные операторы активно строят сеть по всей Украине.

В частности, в течение последнего года компания Киевстар активно расширяла сеть 4G на частотах 900 МГц. И теперь все больше жителей маленьких и отдаленных сел получает доступ к скоростному мобильному интернету: объем использования дата-трафика абонентами Киевстар за последний год удвоился.

Красноречивые цифры В феврале в селах, где появился доступ к 4G на частотах 900 МГц, каждый абонент Киевстар использовал в среднем более 6400 мегабайт трафика. Это на 95% больше , чем за этот же период год назад. Для сравнения: житель города использует более 6900 мегабайт. Итак, цифровой разрыв между городами и селами быстро сокращается.

, чем за этот же период год назад. Для сравнения: житель города использует более 6900 мегабайт. Итак, цифровой разрыв между городами и селами быстро сокращается. На сегодняшний день более 87% жителей Украины живут и работают в зоне действия сети 4G Киевстар . К 2022 году оператор намерен увеличить эту долю до 90%. Также компания будет строить 4G-покрытие на основных автотрассах.

. К 2022 году оператор намерен увеличить эту долю до 90%. Также компания будет строить 4G-покрытие на основных автотрассах. Благодаря распространению технологии 4G использования мобильного интернета клиентами Киевстар выросло почти на 60%.

Больше интернета – больше возможностей

Кроме развития сети Киевстар развивает целую экосистему онлайн-сервисов, чтобы его абоненты имели доступ к важным услугам независимо от места проживания. К примеру, для получения онлайн-консультации с врачом достаточно смартфона и мобильного интернета – без страха подцепить коронавирус в очереди в поликлинике. Так же просто и безопасно можно получить правовую помощь онлайн.



Онлайн-консультации не только удобны, но и безопасны / Фото blog.vidyo.com

Чрезвычайно важными эти сервисы являются для пожилых людей, принадлежащих к группе наибольшего риска заражения. На платформе "Смартфон для родителей" старшее поколение может освоить все преимущества современных технологий, пройдя серию бесплатных видеоуроков.

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Расширение 4G-покрытие делает удаленную работу комфортной, даже если вы живете за городом. Для этого Киевстар предлагает продукты для "удаленного офиса" (комплекс "Офис там, где вы"), среди них:

Microsoft Office 365 , что позволяет проводить встречи онлайн, работать в командах и над совместными задачами.

, что позволяет проводить встречи онлайн, работать в командах и над совместными задачами. Виртуальная мобильная АТС , благодаря которой компания всегда остается на связи с клиентами.

, благодаря которой компания всегда остается на связи с клиентами. Star.Docs, с помощью которого вы можете перейти с бумажного документооборота на электронный, обеспечив своим работникам доступ к документам в любое время в любом месте.

Новые технологии мобильной связи предоставляют пользователям все больше возможностей для бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам и тому подобное. Для всего этого нужны только смартфон, поддерживающий технологию LTE / 4G, и SIM-карта (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

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Как это стало возможным

Прежде всего – это кропотливая работа мобильных операторов и огромные инвестиции в развитие 4G-сети. Наибольшее в Украине количество базовых станций с 4G в настоящее время установил Киевстар (почти 15000). Во внедрение новейших технологий связи и строительство сети компания только 2020 года вложила почти 5 миллиардов гривен. При этом оператор добровольно поделился радиочастотным спектром в диапазонах 900 и 1800 МГц с другими участниками рынка, чтобы как можно больше украинцев получило скоростной интернет, а с ним и новые возможности. Для жизни, обучения, развития и – что сейчас едва ли не самое главное – заботы о своем здоровье и связи с близкими.