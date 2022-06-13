Онлайн-ритейлер Rozetka снял с продаж фейерверки, петарды и другую пиротехнику

Онлайн-ритейнер Rozetka 13 июня сообщил, что снял с продаж фейерверки, петарды и другую пиротехнику. Раньше их продавали только компании-партнеры маркетплейса.

В то же время, по состоянию на 13 июня Rozetka заявила, что эту категорию товаров с сайта полностью убрали. Во время войны пользоваться пиротехникой для развлечений – недопустимо.

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Кроме того, в Rozetka напомнили, что звуки взрывов беспокоят:

людей с посттравматическим синдромом;

детей;

пожилых людей.

Также звуки пугают домашних животных.

Rozetka сняла с продаж фейерверки, петарды и другую пиротехнику. Раньше их могли продавать только компании-партнеры нашего маркетплейса. В настоящее время мы полностью убрали эту категорию товаров с нашего сайта,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Rozetka напомнили, что власти уже рассматривают законопроект о запрете продажи пиротехники. Это удалось реализовать благодаря UAnimals – всеукраинскому гуманистическому движению. В Rozetka поблагодарили за отличную инициативу и подчеркнули, что абсолютно поддерживают ее. Кроме того, в Rozetka призвали коллег присоединяться.

Украинцы в комментариях к сообщению положительно отреагировали на решение и поблагодарили Rozetka.

Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете фейерверков, которую зарегистрировали на сайте Офиса Президента. Украинский лидер направил ее на рассмотрение в Кабмин.

Петицию зарегистрировали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 28 декабря 2021 года. В канун новогодних праздников фейерверки были особенно популярны. В то же время, петиция набрала нужное количество голосов только после начала полномасштабного вторжения.

Президент подчеркнул, что благодарен автору петиции – Анастасии Плиско – за неравнодушие к проблемам, которые волнуют всех украинцев. Зеленский подчеркнул, что даже на территориях, где нет боевых действий, каждый взрыв создает тяжелый стресс и дискомфорт.

По словам украинского лидера, использование пиротехники во время военного положения необходимо четко урегулировать на законодательном уровне.

"Учитывая изложенное, электронная петиция направлена в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать Анастасию Михайловну Плиско о результатах", – заявил Зеленский.

Между тем, производство, хранение, перевозка, торговля петардами и фейерверками не подлежат лицензированию. Кроме того, их продажа и использование не определены действующим законодательством.

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