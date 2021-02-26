Институт местного бизнес-омбудсмена планируют ввести в каждом регионе. Кроме этого, хотят создать информационные, инкубационные, акселерационные центры поддержки бизнеса.

Такие нововведения планирует ввести Минэкономики. Там отметили, что в центрах будут сосредоточатся на инновациях и производственной деятельности.

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Заместитель министра Ирина Новикова отметила, что первоочередной задачей министерства является "консолидация государственной национальной инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства".

Для этого Минэкономики, по словам заместителя министра, планирует сделать такие шаги:

совместно с международными партнерами запустить программы способности бизнес-объединений;

создать центры поддержки бизнеса;

ввести институт местного бизнес-омбудсмена в каждом регионе.

Что известно о Совете бизнес-омбудсмена

Ведомство существует для того, чтобы защищать права предпринимателей. Любые владельцы бизнеса могут пожаловаться в Совет бизнес-омбудсмена, если против них совершили неправомерные действия государственные или местные органы. На частные компании жаловаться нельзя.

Осенью 2019 года бизнес-омбудсменом в Украине стал Марчин Свенчицький – бывший мэр Варшавы и депутат сейма в Польше.



Марчин Свенчицький / Фото tvp.info

За все время существования Совет бизнес-омбудсмена помог вернуть украинским и иностранным компаниям 18,2 миллиарда гривен.