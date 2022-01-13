Иностранным IT-специалистам упростят процедуру иммиграции в Украину

Иностранные IT-специалисты смогут получить разрешение на иммиграцию в Украину по упрощенной процедуре. Для этого Кабмин одобрил внесение изменений в законодательство.

Законопроект предусматривает усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию. В частности, срок рассмотрения заявлений о предоставлении такого разрешения уменьшится вдвое – с одного года до 6 месяцев.

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Что изменится

Законодательная инициатива усовершенствует процедуры отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмену разрешения и вида на постоянное проживание в Украине. Кроме того, принятыми изменениями предусмотрено:

усиление мер противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение;

получение биометрических данных заявителей при подаче документов;

заявителей при подаче документов; усовершенствование квотного принципа предоставления разрешения на иммиграцию;

новое основание для предоставления разрешения – если иностранец проживал на территории Украины более 5 лет ;

; законодательное регулирование отказов для иностранных лиц, намеренных легализовать свое пребывание в Украине на основании фиктивных браков.

Напомним, что спрос на IT-специалистов в Украине постоянно растет. Летом 2021 года отечественная отрасль нуждалась как минимум в 54 тысячах новых IT-инженерах, а украинские компании начали нанимать все больше специалистов из-за рубежа.