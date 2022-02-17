Иностранцы не будут иметь доступ к персональным данным украинцев, – Выскуб о возможном IPO Дія

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью изданию dev.ua рассказал, что Дія стремится изменить форму собственности госпредприятия и выйти на IPO. Это повлекло за собой волну беспокойства украинцев в сети.

Под постом заместителя министра на его странице в фейсбук комментаторы не поняли, как государственный ресурс может стать частным. Впрочем, Алексей Вискуб успокоил, что говорится не о выводе на IPO непосредственно продукта Дія, а компании, как предприятия. Бизнес 24 передает подробности.

На тему Дія намерена стать прибыльной и выйти на IPO

Портал и приложение Дія есть и останутся государственными

Портал и приложение Дія принадлежат государству, и о доступе иностранцев к персональным данным украинцев речь не идет. Однако вокруг Дія сегодня выстроена большая экосистема, которая может сделать ее, как предприятие, прибыльной.

Такие сервисы как Дія.Підпис и шеринг паспорта значительно трансформируют многие бизнес-процессы, существенно улучшая их и прибавляя большую добавленную стоимость. Такие сервисы можно и нужно монетизировать, и у нас есть много предложений от бизнеса. Благодаря таким сервисам, которые выгодны компаниям, можно выйти не только на самоокупаемость, но и прибыль,

– пояснил Выскуб.

Чиновник добавил, что согласно последнему международному исследованию экономический эффект только от части услуг в Дія составляет 42 миллиарда гривен в год.

"Конечно, что ДП Дія становится важным предприятием и обеспечение лучших стандартов корпоративного управления и устойчивости является нашим приоритетом. Цель, конечно, амбициозная, но почему бы и нет", – ответил обеспокоенным комментаторам замминистра.

Как украинцы комментировали сообщение о возможном IPO Дія:

"IPO на украинской бирже среди граждан Украины с направлением средств в госбюджет? Иначе – это совсем странно. Там куча персональных данных";

"Интересный поворот. Разместить на IPO "госконтору", фактически монополизирующую электронные госуслуги и данные. Такого точно еще никто в мире не делал";

"IPO? Дія? Это государственный ресурс или частный? Или он станет в перспективе частным?";

"Мне кажется, СБУ должно начать расследование. Какое IPO? Господи, что вы там употребляете?".

Ответ Алексея Выскуба на беспокойство комментаторов:

Обобщающий ответ на многие комментарии. Во-первых, конечно речь идет не о выводе продукта Дія, а ГП Дія (это для тех, кто прочитал только заголовок). Портал и приложение Дія принадлежат государству. Конечно, речь не идет о доступе иностранцев к персональным данным.

Вокруг Дія сегодня построена большая экосистема. Такие сервисы как Дія. Підпис, шеринг паспорта значительно трансформируют многие бизнес-процессы, существенно упрощая их и прибавляя большую добавленную стоимость. Такие сервисы можно и нужно монетизировать, и мы имеем много предложений от бизнеса. За счет таких сервисов, которые выгодны бизнесу, можно выйти не только на самоокупаемость, но и прибыль. И таких сервисов становится все больше.

Согласно последнему международному исследованию экономический эффект только от части услуг в Дія (которые исследовали) составляет 42 млрд грн в год. Конечно, ДП Дія становится важным предприятием и обеспечение лучших стандартов корпоративного управления и устойчивости является нашим приоритетом. Цель, конечно, амбициозная. Но почему бы и нет.