Индийский техногигант закрывает офис в Москве из-за общественного давления

Многие сознательные ИТ-компании сразу покинули российский рынок после вторжения России в Украину. Индийский техногигант Infosys сделал это только на 37-й день войны из-за общественного давления.

Компания имела офис в Москве с сотней сотрудников. Офис закрыли, а работникам будет предложена работа в офисах компании в других странах.

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Общественное давление действует

К сожалению, Индия не выразила свою поддержку Украине. Она не осудила вторжение России в Украину и не голосовала против этого в Совете Безопасности ООН. Но внимание общественности было приковано к индийской компании Infosys из-за того, что одной из акционерок компании является супруга британского канцлера казны Риши Сунака.

А поскольку Великобритания активно поддерживает Украину в борьбе против агрессора, общественности показалось странным, что жена их высокопоставленного должностного лица имеет акции компании, которая своим присутствием на российском рынке фактически финансирует эту войну.

Что известно о Infosys

Это индийская ИT-компания, предоставляющая услуги по бизнес-консалтингу, информационным технологиям и аутсорсингу. Infosys является второй по величине индийской ИТ-компанией. В прошлом году она стала четвертой индийской компанией, превысившей рыночную капитализацию в 100 миллиардов долларов. Это индийская ИT-компания, предоставляющая услуги по бизнес-консалтингу, информационным технологиям и аутсорсингу. Infosys является второй по величине индийской ИТ-компанией. В прошлом году она стала четвертой индийской компанией, превысившей рыночную капитализацию в 100 миллиардов долларов.

Почему важно бойкотировать компании

Компании, которые продолжают работать в России, платят налоги на прибыль и зарплаты. На эти деньги Россия может финансировать свои военные преступления. Поэтому очень важно давить на компании, которым рубли не пахнут украинской кровью. Больше о таких компаниях читайте в нашем спецпроекте "Бизнес на крови".

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