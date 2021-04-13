Индийские компании завоевывают мир: за 4 дня появилось 6 единорогов
Всего за 4 дня Индия пополнилась 6 единорогами, то есть стартапами, чья стоимость достигает 1 миллиарда долларов США. Более об этих стартапах, читайте дальше.
Источник:Bloomberg
Какие стартапы стали единорогами
Groww
Инвестиционная платформа Groww позволяет инвесторам открыть счет в электронном виде и осуществлять транзакции в паевых фондах и акциях в Интернете. Инвестиции в компанию оценивают в более 1 миллиарда долларов.
Gupshup
Стартап по созданию ботов в мессенджерах Gupshup достиг 1,4 миллиарда долларов.
API Holdings Pvt.
Онлайн-аптека API Holdings Pvt. привлекла 350 миллионов долларов. Поэтому весь бизнес стоит почти 1,5 миллиарда долларов.
Mohalla Tech
Разработчик приложений Mohalla Tech получил 502 миллиона долларов инвестиций. А его оценка превысила 2,1 миллиарда долларов.
Meesho
Стартап социальной коммерции Meesho, который позволяет бизнесу создавать онлайн-магазины в мессенджерах, также оценили в 2,1 миллиарда долларов.
Cred
Финтех-сервис Cred вознаграждает клиентов за своевременную оплату счетов по кредитным картам. Стартап привлек 215 миллионов долларов и теперь стоит 2,2 миллиарда долларов.
В Индии активно открывают стартапы / Фото Unsplash
Индия становится серьезным игроком в мире
Мировые инвесторы, такие как SoftBank Group Corp. и Naspers Ltd., видят возможности на стартап-арене Индии. За последние годы в стране с 1,3 миллиарда населения быстро внедряют смартфоны, увеличивается использование интернет-услуг и подрастает новое поколение амбициозных предпринимателей.
Большие фонды, такие как Naspers, SoftBank и Tiger Global, имеют значительный капитал для инвестирования, и эти стартапы сейчас вошли в их список,
– сказал Сударшан, партнер Deloitte.
Индия всегда отставала от США и Китая по объемам венчурного капитала, направленного на стартапы.
- Общая стоимость сделок в Индии в 2020 году составила 11,8 миллиарда долларов.
- В США эта сумма достигала 143 миллиардов долларов.
- А в Китае она равна 83 миллиарда долларов.
Но недавно появилось несколько стартапов, которые сигнализируют о потенциале в стране Южной Азии.
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