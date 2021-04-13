Всего за 4 дня Индия пополнилась 6 единорогами, то есть стартапами, чья стоимость достигает 1 миллиарда долларов США. Более об этих стартапах, читайте дальше.

Какие стартапы стали единорогами

Groww

Инвестиционная платформа Groww позволяет инвесторам открыть счет в электронном виде и осуществлять транзакции в паевых фондах и акциях в Интернете. Инвестиции в компанию оценивают в более 1 миллиарда долларов.

Gupshup

Стартап по созданию ботов в мессенджерах Gupshup достиг 1,4 миллиарда долларов.

API Holdings Pvt.

Онлайн-аптека API Holdings Pvt. привлекла 350 миллионов долларов. Поэтому весь бизнес стоит почти 1,5 миллиарда долларов.

Mohalla Tech

Разработчик приложений Mohalla Tech получил 502 миллиона долларов инвестиций. А его оценка превысила 2,1 миллиарда долларов.

Meesho

Стартап социальной коммерции Meesho, который позволяет бизнесу создавать онлайн-магазины в мессенджерах, также оценили в 2,1 миллиарда долларов.

Cred

Финтех-сервис Cred вознаграждает клиентов за своевременную оплату счетов по кредитным картам. Стартап привлек 215 миллионов долларов и теперь стоит 2,2 миллиарда долларов.

Интересно, что по данным CB Insights , за весь 2020 год в Индии появилось 7 новых единорогов, а в 2019 году – 6.



В Индии активно открывают стартапы / Фото Unsplash

Индия становится серьезным игроком в мире

Мировые инвесторы, такие как SoftBank Group Corp. и Naspers Ltd., видят возможности на стартап-арене Индии. За последние годы в стране с 1,3 миллиарда населения быстро внедряют смартфоны, увеличивается использование интернет-услуг и подрастает новое поколение амбициозных предпринимателей.

Большие фонды, такие как Naspers, SoftBank и Tiger Global, имеют значительный капитал для инвестирования, и эти стартапы сейчас вошли в их список,

– сказал Сударшан, партнер Deloitte.

Индия всегда отставала от США и Китая по объемам венчурного капитала, направленного на стартапы.

Общая стоимость сделок в Индии в 2020 году составила 11,8 миллиарда долларов.

В США эта сумма достигала 143 миллиардов долларов.

А в Китае она равна 83 миллиарда долларов.