Илону Маску предлагали работу на Уолл-стрит: почему мультимиллиардер отказался

Во время судебных прений по делу против Илона Маска и компании Tesla, мультимиллиардер заявил, что ему неоднократно предлагали работу на Уолл-стрит с высокими заработками. Однако, по словам Илона Маска, у него были другие планы на жизнь.

Илона Маска обвиняют в том, что он давил на руководство Tesla в вопросе приобретении компании SolarCity, а совет директоров компании в безответственном подходе к корпоративному управлению. По делу подано иск против Илона Маска на 2,2 миллиарда долларов.

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Во время судебных заседаний Илон Маск сделал ряд неожиданных заявлений. В частности о том, что он "скорее ненавидит управлять Tesla". Кроме этого мультимиллиардер неоднократно негативно высказывался в отношении адвоката стороны обвинения.

Также в ходе выступлений американский мультимиллиардер заявил, что в прошлом ему неоднократно предлагали очень хорошую работу на Уолл-стрит, но он отказался принять это предложение.

Мне несколько раз предлагали работу с высокими заработками на Уолл-стрит. Я отказался,

– заявил Маск в суде города Уилмингтон штата Делавэр.

По словам Илона Маска он хотел сосредоточиться на технологиях.

В начале карьеры Илона Маска работа на Уолл-стрит была очень популярна

Илон Маск учился в Пенсильванском университете и переехал в Кремниевую долину во время бума доткомов – компаний, чья бизнес-модель полностью основывается на работе в рамках сети Интернет. Он основал компанию, которая в итоге стала PayPal Holdings Inc., и заработал свои первые миллионы, когда PayPal была продана EBay Inc.

Когда Илон Маск начинал свою карьеру, работа на Уолл-стрит была очень привлекательна для амбициозных молодых выпускников как путь к богатству и власти. Однако с тех пор ее привлекательность упала в связи со стремительным ростом технологической индустрии за последние несколько десятилетий.

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Илон Маск не сказал кто предлагал ему работу

Хотя на судебном заседании в понедельник 12 июля Илон Маск и заявил, что ему предлагали работу на Уолл-стрит, однако не уточнил, какие это были фирмы и когда ему предлагали эту работу.

Однако решение отказаться от финансовой деятельности безусловно пошло на пользу Илону Маску, который является вторым в мире самым богатым человеком с состоянием в 183 миллиарда долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.