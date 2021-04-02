Миллиардера и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска избрали членом правления в компании Endeavour Group Holdings. Компанию основал Ари Эмануэлем, который также является владельцем и руководителем UFC, конкурса "Мисс Вселенная" и Недели моды в Нью-Йорке.

Предложение для Илона Маска

Маск может стать одним из 11 директоров.

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Мы выбрали Илона Маска из-за его профессионального опыта и опыта управления публичной компанией, высокие руководящие должности, которые он занимал, его работу в других публичных компаниях и его опыт основания, роста и интеграции бизнеса,

– пояснили в компании.

Представители компании отметили, что нет никаких ограничений для того, чтобы Маск присоединился к команде. Речь шла о ситуации, когда Илона Маска заставили покинуть пост главы Tesla за его "неосторожные" твиты и заплатить штраф.

Интересно, что основатель компании Ари Эмануэль является ранним поклонником Илона Маска и заказал один из первых его автомобилей.

Что известно о Endeavor Group Holdings Это пока частная американская холдинговая компания, которая является медиа и развлекательным конгломератом. Компания является владелицей NFL (Национальная футбольная лига) и NXL (Национальная хоккейная лига), Ultimate Fighting Championship и конкурса "Мисс Вселенной".

Выход компании на IPO

По сообщению CNBC, компания подала заявку на IPO два года назад, но отказалась от своего плана выйти на биржу после слабого интереса инвесторов.

Сейчас это вторая попытка для компании. Сначала Endeavor планировала привлечь более 600 миллионов долларов, но позже снизила показатель примерно до 400 миллионов долларов.

В прошлом году компания осуществила 3,48 миллиарда долларов продаж, а чистый убыток составил 625,3 миллиона долларов. Поэтому привлечение такого известного бизнесмена как Илона Маска может стать тем толчком, которого компании не хватает.