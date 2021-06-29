Нестареющая Мэй Маск поделилась в сети твиттер сообщением, на котором она держит будущего миллиардера на руках в первый день после его рождения.

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С днем рождения Илон Маск. Спасибо за этот замечательный день 50 лет назад. Ты принес мне большую радость и много любви,

– написала мать миллиардера.

Также в твите Мэй Маск предложила вывести в тренды соцсетей приветственный хештег #HappyBirthdayElonMusk .

Что известно о Мэй Маск

Мэй Маск сделала замечательную модельную карьеру, которая длилась пять десятилетий, начиная с первых фотографий в Претории в Южной Африке в возрасте 15 лет до провокационного фото с обнаженным телом в возрасте 63 лет на обложке журнала New York. Кроме того, она была звездой рекламных кампаний Revlon, Clinique и Virgin Airlines.

Смотрите видео о матери Илона Маска:

Нелегкая судьба Мэй Маск

Ей несколько раз приходилось начинать жизнь заново, после развода и переездов, причем дважды она переезжала другие страны. Несмотря на модельную карьеру активно способствовала воспитанию и поддерживала всех своих троих детей: Тоску, Илона и Кимбола.

Братья Кимбол и Илон Маск с сестрой Тоскою в детстве / Фото Thesun

Ее сын Маск переехал в Канаду, когда ему было 17 лет, и Мэй поехала за ним. Именно благодаря матери Bkjy Маск попал в Microsoft, ведь в канадский офис этой компании Мэй Маск устроила сына благодаря собственным знакомствам. После переезда в Торонто Мэй Маск работала на 5 работах одновременно, чтобы прокормить детей и заработать на их образование. С первой зарплаты в Канаде она приобрела компьютер для Илона.

Первый бизнес Илона Маска – за деньги матери

Когда братья Маск и Кимбол Маск в 1995 году переехали в Кремниевую долину, чтобы начать свой первый бизнес, они сделали это благодаря деньгам, которые им дала именно мама . Поэтому своим стартом в мире бизнеса, который сделает его одним из самых богатых людей планеты, Илон Маск обязан именно матери.

Основанная Илоном Маск и Кимбаллом Маском IT-компания Zip2 разрабатывала программное обеспечение для газет, что позволяло размещать новости в Интернете. Разработанное программное обеспечение первым стартапом Илона Маска также позволяло изданием предлагать клиентам дополнительные платные сервисы.

"Подарок" на 50-ю годовщину рождения

Илон Маск, один из самых влиятельных бизнесменов в мире, на собственное 50-летие получил неплохой подарок . Состояние основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска выросло более чем 10 миллиардов долларов и на 29 июня составляет 169,3 миллиарда долларов, благодаря чему он занимает третье место в списке миллиардеров по версии Forbes .