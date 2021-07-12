Илон Маск в долларовом эквиваленте заработал больше всего среди всех богачей за прошлый год. В процентном значении состояние американского миллиардера выросло более чем на 500%.

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Это позволило ему даже возглавить рейтинг миллиардеров в начале 2021 года. В январе 2021 он был самым богатым человеком планеты, однако в настоящее время занимает только третье место. Его опережают Джефф Безос и Бернар Арно.

Источники стремительного обогащения Илона Маска

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Tesla

Ростом собственных активов американский мультимиллиардер прежде всего благодаря акциям его компании Tesla. Акции американского производителя электромобилей за указанный период выросли почти на 300%. 2020 год компания завершила с капитализацией в 650 миллиардов долларов, что сделало американскую компанию фактически недосягаемым лидером в мире автомобилестроения.

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Илон Маск владеет около 31% акций в компании Tesla, что и содействовало стремительному росту его капиталов. В прошлом году у Tesla было много достижений в развитии и финансовых показателях, а соответственно Илон Маск также получил достаточные финансовые выгоды. По подсчетам Forbes, Илон Маск в 2020 году получил около 11 миллиардов долларов выплат в виде акций Tesla.

Компания Tesla стала основой богатства Илона Маска / Фото Estidevelopers

SpaceX

Очередным бизнесом, который значительно обогатил американского мультимиллиардера Илона Маска, является его космическая компания SpaceX. В феврале 2021 года SpaceX Илона Маска SpaceX привлекла 850 миллионов долларов инвестиций. Благодаря этому ее оценка выросла до 74 миллиардов долларов. В то же время в августе 2020 года капитализация SpaceX составляла лишь 46 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что большую часть состояния Илона Маска обеспечили акции Tesla, он также является владельцем около 48% акций SpaceX. С августа 2020 года и до сих пор состояние Илона Маска благодаря акциям SpaceX выросло на 12 миллиардов долларов: в прошлом году его акции стоили 20 миллиардов против 32 миллиардов долларов на сегодня.

Перспективы роста состояния Илона Маска

Хотя акции Tesla в этом году и не демонстрируют такого резкого роста как в прошлом году, однако, большинство инвесторов и в дальнейшем имеют очень большие ожидания от автомобильной компании Илона Маска и от миллиардера лично.

Догнать Илона Маска будет непросто / Инфографика Forbes