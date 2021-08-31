Глава крупнейшего в мире производителя электромобилей Илон Маск критически оценил планы конкурента его компании по привлечению десятков миллиардов долларов путем выхода на биржу. В частности он намекнул на постоянные задержки поставок электрических автомобилей Rivian, которые были представлены почти три года назад.

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Что известно о конкуренте Tesla

Компания Rivian была создана в 2009 году, а в 2018 году представила свои первые электромобили – пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Их запуск в производство планировался еще в 2020 году, однако после начала пандемии COVID-19 сроки сместили на 2021 год.

В этом году компании также не удалось вовремя начать запланированный на июнь серийный выпуск собственных автомобилей: дата начала производства пикапа сначала сместилась на июль, а затем вновь была отложена до сентября. О начале выпуска внедорожника сообщаются еще более поздние сроки.

Несмотря на задержки с запуском этих моделей, в компании заявляют о планах выпуска более компактных электромобилей для рынков Европы и Китая.

Что стало объектом насмешек со стороны Илона Маска

Не хочу показаться неразумным, однако, возможно стоит обязать их поставить хотя бы один автомобиль на миллиард долларов капитализации *ДО* выхода на биржу?

– иронично прокомментировал Илон Маск материал издания Bloomberg о планах Rivian относительно IPO.



В очередном твите руководитель Tesla Илон Маск, не сдерживал себя в сравнениях, вспомнив конец прошлого века в контексте пузыря доткомов.

Пузырь доткомов Финансово-экономический пузырь, который существовал в период с 1995 по 2001 год. Образовался в результате резкого роста стоимости акций интернет-компаний, создания значительного количества новых интернет-компаний и переориентации существующих компаний на интернет-бизнес. Вопреки ожиданиям, новые бизнес-модели оказались неэффективными. А заоблачные деньги, потраченные на рекламу и огромные кредиты, стали причиной волны банкротств, после того в марте 2000 года состоялось обвальное падение биржевого индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite почти на 500%.

Я считал, что в 1999 году мы достигли пика безумия, однако 2021 год на 1000% еще более безумный,

– написал Илон Маск

В Rivian пока не отреагировали на высмеивание их планов со стороны Илона Маска как руководителя Tesla – их главного конкурента на американском рынке электромобилей.